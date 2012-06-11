به گزارش خبرنگار مهر، سید فرید خلیفه لو ظهر دوشنبه در کارگاه مربیگری پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این دانشگاه که از سال 53 تاسیس شده، دارای هیئت امنا و هیئت ممیزه مستقل است و 22 دانشکده، 10 پژوهشکده و یک پارک علمی و فناوری دارد.

وی گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان 18 مجله علمی - پژوهشی دارد که هفت مجله به زبان انگلیسی بوده و مجله سیستم های فازی این دانشگاه دارای رتبه ISIاست.

وی افزود: این دانشگاه در حال حاضر 357 رشته و گرایش در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با 20 هزار دانشجو دارد و در مدارس این دانشگاه نیز سه هزار دانش آموز تحصیل می کنند.

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت نهم و دهم تعداد دانشکده ها از دو به 22 دانشکده، تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد از چهار به 27 رشته، رشته های مقطع دکتری از 41 به 169 رشته، تعداد پژوهشکده ها از دو به 10 پژوهشکده، مجلات علمی از دو به 18 مجله، شمار اختراعات 10 برابر و شمار استادان این دانشگاه چهار برابر شده است.

وی گفت: در حال حاضر پردیس بین المللی شماره دو دانشگاه زاهدان و پردیس بین المللی دانشگاه چابهار در 196 رشته و گرایش در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرند.

وی افزود: این دانشگاه مادر که در زمره دانشگاه های توسعه یافته کشور محسوب می شود، پژوهش محوری را در اولویت برنامه های خود قرار داده و در این مسیر حرکت می کند.

خلیفه لو اظهار داشت: در دانشگاه سیستان و بلوچستان 35 کیلومتر فیبر نوری ایجاد شده که یک شاهراه اطلاعاتی در این دانشگاه بوجود آورده و پهنای باند اینترنت آن 104 مگابیت بر ثانیه است.

وی گفت: 728 هزار مترمربع فضای سبز در این دانشگاه وجود دارد که 35 برابر استاندارد نسبت فضای سبز به دانشجو در کشور است.

وی افزود: از سال 84 تاکنون 180 هزار مترمربع فضای فیزیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ایجاد شده است که از این تعداد 17 هزار و 900 مترمربع فضای فرهنگی و مذهبی، 38 هزار مترمربع فضای خوابگاهی و 16 هزار و 500 مترمربع فضای ورزشی است.

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: این دانشگاه از حیث ایجاد فضای ورزشی رتبه نخست را در بین دانشگاه های کشور کسب کرده است.