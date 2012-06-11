بانک ژن ماهیان در دریای خزر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نصرالله زاده ساروی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای تحقیاتی کشاورزی جهادکشاورزی استان افزود: از اهداف اصلی این واحد ارزیابی ذخایر ماهیان درای خزر است.

وی افزود: این استان در تولید و پرورش ماهی گرمابی سالانه حدود 380 هزار تن با 17 هزار آبندان در سطح استان رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.



وی ادامه داد: در تولید ماهی سردآبی با تولید 12 هزار تن در سطح رتبه دوم را مازندران به خود اختصاص داده است.



نصرالله زاده به شناسایی حدود 350 گونه جلبگ در استان اشاره کرد و گفت: با تحقیقات و بررسی های انجام شده در این محصول می توان به اشتغال و توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.



معاون پژوهشکده اکولوژی دریا ی خزر به سونامی ایجاد شده در دریای خزر اشاره کرد و گفت: با حضور این جانوار شانه دار در تولید محصول کیلکا از 90 هزار تن به 10 هزار تن کاهش یافته است.



وی به پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: سالانه حدود 400 تا 600 هزار تن ماهی می توان درقفس تولید کرد.



وی بیان داشت: این واحد 62 پروژه تحقیقاتی، 579 مقاله علمی و 65 کارگاه اموزشی در پنج سال اخیر ارائه کرده است.

