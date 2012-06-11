به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میناب از احداث مجتمع فرهنگی و هنری عدالت شهرستان میناب تا پایان دولت دهم خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته در اداره ارشاد و حمایت مسئولان، این مصوبه در کمیته برنامه ریزی استان با اعتبار اولیه هشت میلیارد ریال به تایید رسید و برای احداث در لیست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفت.

مریدی زاده با حضور در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب با تقدیر از زحمات چهارساله اسماعیل جهانگیری مدیر سابق اداره ارشاد میناب، رضا اوژند را به عنوان سرپرست این اداره منصوب کرد.

وی با بیان اینکه اسماعیل جهانگیری با پیگیری های مداوم سهم به سزایی در تصویب پروژه مجتمع فرهنگی عدالت میناب داشت، افزود: از وجود این مدیر لایق در شهرستان بندر خمیر به عنوان مدیر اداره ارشاد استفاده خواهد شد.

فرماندار میناب با انتقاد از عدم حضور مدیران شهرستان در جلسه تودیع و معارفه مدیر اداره ارشاد میناب افزود: در اولین جلسه شورای اداری از زحمات مدیر سابق تقدیر و مدیر جدید معرفی خواهد شد.

مسعود قانعی فرد عنوان کرد: وظیفه ای که امروز دستگاه های فرهنگی دارند ایجاد تعامل با یکدیگر دارند برای خدمتگذاری به مردم است.

قانعی فرد ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران بنای همه مسوولین خدمت رسانی به مردم است واین مسئولیت خطیر امانتی است که با لطف خدا به ما واگذار شده و می بایست از آن مراقبت کنیم.

وی اضافه کرد: عمر خدمت گذاری همانند عمر انسانها کوتاه و گذرا است پس مدیران و تمام کسانی که به نوعی از نعمت خدمتگذاری بهرمنده هستند باید تلاش کنند تا پیروزمندانه از این امتحان بزرگ خارج شویم.

اسماعیل جهانگیری مدیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب با اشاره به نفوذ کلام و تفکر آمیخته با هنر ابراز داشت: حمایت از هنرمندان و پدید آورندگان آثار هنری شهرستان میناب تنها راه تداوم موفقیت های به دست آمده خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شهرستان میناب 82کانون فرهنگی هنری مساجد فعالیت دارد افزود: اولین و تنها انجمن قرآن و نهج البلاغه کشور با همت جوانان و هنرمندان این شهرستان فعال شده است.