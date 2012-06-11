به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنیار ظهر دوشنبه در همایش کوهنوردان شیروان که به همت گروه کوهنوردی شاه جهان شیروان برگزار شده بود، افزود: عملیات ساخت بزرگ‌ترین مجموعه سنگ نوردی خراسان شمالی در شهرستان شیروان پس از تامین اعتبار آغاز می‌شود.

وی همچنین از افتتاح مجموعه سنگ نوردی شهرستان مانه و سملقان در شهر آشخانه خبر داد و افزود: این مجموعه بزودی با رفع برخی نواقص موجود به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این همایش رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان شیروان ضمن معرفی دستاوردهای کوهنوردان شیروانی در زمینه صعود به قلل مرتغع داخل و خارج کشور اظهار داشت: کوهنوردان شیروانی در صعود به ارتفاعات داخلی و خارجی کارنامه موفقی داشته‌اند.

هوشنگ جعفرزاده با دعوت از عموم افراد جامعه برای فعالیت در رشته مفرح کوهنوردی تصریح کرد: برای شروع ورزش کوهنوردی و به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناخوشایند، فرگرفتن آموزش‌های مقدماتی این ورزش الزامی است.

در ادامه این همایش 50 نفر از کوهنوردانی که موفق به گذراندن دوره‌های آموزشی سنگ نوردی، یخ نوردی و کوهپیمایی شده بودند مدارک کارآموزی خود را دریافت کردند.

همچنین در این همایش از تلاش‌های حسین بهمنیار، هیمالیا نورد خراسان شمالی که چندی پیش تا ارتفاع 8 هزار و 600 متر قله اورست صعود کرده بود و نیز حسین پیل پا نفر سوم رقابت‌های سنگ نوردی آسیا و مدرس ویژه این رشته ورزشی تجلیل و قدردانی شد.