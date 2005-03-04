درخواست مصرانه از پاپ براي حضور در روز جهاني جوانان كاتوليك

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاردينال "يواخيم مايزنر"، اسقف اعظم كلن، به خبرنگاران گفت : پاپ با صداي محكم تر از آنچه كه انتظارداشتم به من گفت از اين كه اينجا هستي خوشحالم.

اسقف اعظم كلن كه روز چهارشنبه به ملاقات پاپ رفته بود گفت : در شهر كلن همه انتظار مي كشند تا پدر مقدس در مرداد ماه به اين شهر بيايد و من به پاپ گفتم نيازي به صحبت كردن وي با جوانان نيست، اما حضور وي از هر چيز ديگر مي تواند قوي تر باشد.

وي تأكيد كرد : حضور وي بسيار مهم است.

واتيكان پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه سفر به كلن در مرداد ماه سال آتي انجام مي شود، اما بستري شدن دوباره پاپ در عرض يك ماه به دليل بازگشت علائم آنفلونزا و عمل تراكئوتومي، ترديدهايي را درباره توانايي وي در صد و پنجمين سفر به كشور خارجي به عنوان پاپ افزايش داده است.

درحالي كه كاردينال پاپ را در اتاقش در طبقه دهم بيمارستان شهر رم ملاقت كرد، زائران مشتاق لهستاني، دانشجويان آمريكايي و دو دسته سرودخوانان كر بيرون كليسا سرود تسبيح و ثنا را مي خواندند.

علي رغم تمام سرودهاي روحاني كه خوانده شد كركره روي پنجره اتاق پاپ بسته باقي ماند، و اميد كساني كه انتظار داشتند پاپ به صورت ناگهاني همچون روز يكشنبه در پنجره حضور يابد از بين رفت.

روز سه شنبه كاردينال "جوزف راتزينگر"، يكي از مقامات ارشد واتيكان پس از ديدار كوتاه با پاپ گفت : وي كاملاً هوشيار بود و چند كلمه اي به زبان ايتاليايي و آلماني صحبت كرد.