پروفسور روبر فوريسون در مصاحبه اختصاصي بامهر : بايكوت رسانه اي شبكه سحر بر اساس قوانين شرم آور فرانسه و زير سلطه صهيونيست ها صورت گرفت// رسانه هاي كشورهاي اسلامي بايد دروغهاي صهيونيستها را افشاء كنند

به گزارش خبرگزاري مهر - اخيراً شوراي نظارت بر رسانه هاي سمعي بصري فرانسه با اعمال فشار بر دولت فرانسه مانع از پخش برنامه هاي شبكه تلوزيوني سحر در فرانسه شده است به همين سبب اين خبرگزاري مصاحبه اي را با پروفسور "روبر فوريسون" استاد سابق دانشگاه ليون انجام داده است كه به شرح ذيل مي باشد.

س. شوراي نظارت بر رسانه هاي سمعي بصري فرانسه(CSA) از پخش برنامه هاي شبكه ماهواره اي ايراني سحر جلوگيري كرده است آيا اين اقدام غير قانوني و بر خلاف اصول آزادي بيان و آزادي رسانه ها نيست؟

ج. بلي بنده در جريان هستم كه در تصميم 10 فوريه چنين اتفاقي افتاد اين تصميمي غير قانوني نيست بطور اصولي اين اقدام بر اساس دو قانون ويژه اي است كه ما در فرانسه داريم : يكي عليه نژاد پرستي و ضديت با يهوديان يا آنتي سيميتيزم (مصوب سال 1972 ) و ديگري عليه " تجديد نظر طلبي تاريخي" (مصوب سال 1990 ) است كه يهوديان آن را انكار هولوكاست مي نامند.

هر دو اين قوانين عليه آزادي بيان هستند ليكن دومي يكي از شرم آورترين قوانيني است كه عليه آزادي تحقيقات تاريخي وضع شده و هر دو قانون بويژه قانون دوم تاثير بسياري بدي بر سازمانهاي فرانسوي گذاشته است.

س. همه ما مي دانيم كه مقامات اين شورا سحر را به خاطر پخش سريالهاي "چشمان آبي زهرا" و "الشتات" متهم به اقدامي آنتي سيميتيزم كرده اند تعريف جنابعالي از آنتي سيميتيزم چيست؟

دليل واقعي ممنوعيت شبكه سحر پخش اين سريالها نيست ، واقعيت اين است كه سحر در 3 فوريه مصاحبه اي 10 دقيقه اي با من انجام داد و آن را پخش كرد و در آن مصاحبه گفتم كه در حقيقت آلمانها در جنگ جهاني دوم هيچ برنامه اي براي ريشه كني يهوديان كه از آن به هولوكاست تعبير مي شود نداشتند و اينكه اتاقهائي وجود داشته كه گفته مي شد از آنها به عنوان اتاق گاز براي كشتن يهوديان استفاده مي شده است هرگز وجود نداشته است.

دليل بسته شدن سحر اين بود و در خصوص تعريف اين واژه نيز بايد گفت كه يهوديان فرد يهود ستيز را كسي مي دانند كه در نظرات و ديدگاههايش از يهوديان متنفر باشد و من يهود ستيز را كسي مي دانم كه يهوديان از آن متنفرند.

س) با توجه به اينكه اينگونه سريالها از طريق "يوتل ست" براي تمام شهروندان اروپا و سراسر جهان پخش مي شود و همه شهروندان اين برنامه ها را مي بينند چرا چنين اتهاماتي تنها در فرانسه وجود دارد؟

ج. من مطمئن نيستم كه چنين اتهاماتي تنها در فرانسه مطرح مي شود و يهوديان در هر كشوري كه قدرت دارند و سياست و رسانه هاي آن كشور را كنترل مي كنند چنين اتهاماتي مطرح مي شود، قدرت يهوديان هم در فرانسه شگفت انگيز است ، "كريف" (شوراي نمايندگي مؤسسات يهودي در فرانسه) هر ساله در ژانويه يا فوريه طي مراسم شامي از نخست وزير فرانسه و حداقل 15 وزير پذيرائي مي كنند ، رهبران كريف سخنراني مي كنند و به دولت ما مي گويند كه چه كاري بايد در سال آتي انجام دهد. رهبر كريف با وزراي ما بسيار متكبرانه و گستاخانه رفتار مي كند و در نتيجه آنها را به كرنش وادار مي كند ، آنها تشكر و سپس اطاعت مي كنند.

س) چرا رسانه ها مي توانند همه ملتها و گروهها ي مذهبي همچون آلمانها، فرانسوي ها، ايتاليائي ها، مسلمانان ، مسيحيان و غيره را متهم كنند اما يهوديان و صهيونيستها را نمي توانند، دليل اين كار چيست؟!

اين تقريباً هميشه مورد و مساله اي در جهان غرب بوده است. يهوديان قدرت دارند مردم و حكومتها از ناراحت كردن آنها مي ترسند و همچنين آنها كم و بيش از روي ارادت بر اين باورند كه يهوديان در جنگ جهاني دوم رنج ديده اند و به همين خاطر شايسته احترام و امتيازاتي عالي و بسيار ويژه هستند.

ج) جناب آقاي فوريسون در پايان لازم است يادي از يكي ديگر از قربانيان آزادي بيان بكنيم يعني "ارنست زاندل" كه قرباني ديگري براي آزادي بيان است. همانطور كه مي دانيد اين قهرمان آلماني دو سال قبل از آمريكا ربوده و به كانادا كه 40 سال در آنجا اقامت داشت بازگردانده و براي مدت 2 سال در نزديك تورنتو در سلول انفرادي زنداني شد. در 24 فوريه 2005 در يك دادرسي بي نظير(بدون هيئت منصفه و گوش دادن به شهود ناشناس كه شهادت آنها قابل تائيد مجدد هم نبود) تصميم گرفته شد تا اين فرد بي آزار تهديدي براي امنيت ملي كانادا و امنيت بين الملل اعلام شود. با چنين اقدامي، قاضي در حال گشودن راهي براي اخراج وي به آلمان جائيكه در آنجا ممكن است اين فرد ما بقي عمر خود را در زندان به سر ببرد، بود. با توجه به اين مسائل، جنابعالي قدرت يهوديان را درمقابله با آزادي بيان - با تجديد نظرطلباني مانند خود جنابعالي كه اخيراً قرباني اقدامات ضد آزادي بيان يهوديان بوده ايد- چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ج) حقيقتاً بلي ، ارنست زاندل يك قهرمان است. تنها دليل اينكه چرا وي محاكمه شد و اكنون مي بينيم كه ممكن است بقيه عمر خود را در زندان سپري كند اين است كه وي در زندگي متعهد شد تا از اعتبار كشورش آلمان دفاع كند و بطور قابل ملاحظه اي عليه دروغهاي مشمئز كننده يهوديان كه از آن به عنوان سپر استفاده مي كردند و در حال حاضر نيز چنين مي كند وارد عمل شود.

زاندل خطاب به اعراب و مسلمانان گفت:" اگر شما واقعاً مي خواهيد در مقابل صهيونيسم از خودتان دفاع كنيد، سلاحهاي گرانقيمت نخريد، بلكه با كمك به تجديد نظر طلبان، براي دريافت حقايق، به سوي تخريب دروغهاي عظيم موسوم به دروغهاي هولوكاست حركت كنيد.

وي گفت: زمان آن رسيده تا اعراب و مسلمانان اهميت تجديد نظرطلبي را بدانند و ابتدا با سحر شروع كنند و تمام رسانه ها با همدستي سحر آنچه كه كانادا عليه آن قهرمان انجام مي دهد را افشاء كنند. زاندل نبايد به آلمان اخراج مي شد وي بايد آزاد شده و به آمريكا كه همسرش شهروند آنجاست و از 5 فوريه 2003 منتظر وي مي باشد بازگردانده مي شد. ايرانيان مي توانند براي اعتراض در مقابل سفارت كانادا در تهران گرد هم بيايند و اين براي آزادي بيان، تحقيقات تاريخي براي جهان اسلام و عرب و ايران و فلسطين بسيار مفيد خواهد بود.