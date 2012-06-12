پویان درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایشنامه "کریولانوس" اثر شکسپیر را که اثری سلحشورانه و تراژدی عمیقی است و تا به حال در ایران اجرا نشده، دی‌ماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.



وی ادامه داد: این نمایشنامه روایتگر داستان سرداری به نام کریولانوس است که با قول محافظت از مردمانش در مقابل حمله دشمنان به قدرت می‌رسد اما در زمان حمله دشمن بر عهد خود وفادار نمی‌ماند و فرار می‌کند. اما مادر کریولانوس در حمایت از مردم دلاوری کرده و در مقابل دشمن می‌ایستد.



این کارگردان تئاتر درباره گروه بازیگری نمایش "کریولانوس" گفت: قرار است در این نمایش که 10 بازیگر اصلی دارد هنرمندانی چون پرویز پورحسینی، ایرج راد، سیاوش تهمورث، محمد مطیع، اصغر همت، ژیلا سهرابی، کریم اکبری مبارکه، محمد ساربان، لیلا موسوی، زری اماد، کیاندخت کیانفر و امیر مولوی به ایفای نقش بپردازند.



پویان درباره سایر عوامل نمایش افزود: طراحی صحنه این اثر نمایشی را مجید میرفخرایی عهده دار است و سعید ذهنی آهنگساز و بهینه خوشنویسان طراحل لباس این نمایش هستند.



علی پویان پیش از این نمایش‌هایی چون "سوءتفاهم"، "حماسه عشق"، "در آتش"، "بدرود امپراطور" و "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به صحنه برده است.