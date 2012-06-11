به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور سید احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار و مسئولان محلی بهره برداری از دو مجتمع آموزشی، فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی در شهرک زیاران آبیک آغاز شد.



مجموعه آموزشی و خوابگاهی رضوی و مدرسه شبانه روزی زیاران در زمینی به مساحت شش هزار مترمربع با زیربنای یک هزار و 700 متر در دو طبقه ساخته شده و برای احداث آن بالغ بر 11 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



همچنین از محل موقافات شهرک زیاران مسجد و مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) افتتاح شد.



این مجتمع در زمینی به مساحت یک هزار و 600 متر و زیربنای یک هزار و 150 مترمربع با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال احداث شده و به بهره برداری رسیده است.



در طراحی و ساخت این پروژه ملی معماری اسلامی و ایرانی رعایت شده است.



سید احمد علوی در مراسم افتتاح این دو پروژه که در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) در شهرک زیاران برگزار شد اظهارداشت: توجه به علم و دانش از اولویت های اصلی آستان قدس رضوی است که حمایت از 15 هزار دانش آموز و دانشجو، پنج هزار محقق و پژوهشگر و چاپ و انتشار 10 میلیون جلد کتاب از جمله اقدامات علمی و فرهنگی این آستان در شرایط کنونی است.



وی افزود: آنچه که در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامی از طریق آستان قدس رضوی در زمینه های مختلف در سطح کشور صورت گرفته از نتایج و دستاوردهای ترویج سنت حسنه وقف است.



قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه نیت واقف باید دقیقاً اجرا شود، تصریح کرد: نیت واقف به هیچ وجه قابل تغییر نیست و هیچ یک از مراجع اجازه و فتوای چنین کاری را نداده اند و در این زمینه رژیم پهلوی بیشترین ضربه را به موقوفات وارد کرد.



علوی یادآور شد: در فاصله زمانی هزار سال تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 27 هزار متر صحن و پنج هزار متر رواق ساخته شده بود اما در فاصله زمانی 33 ساله پس از انقلاب اسلامی بالغ بر 260 هزار متر صحن و 65 هزار متر رواق به مجموعه صحن و آستان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) اضافه شده است.