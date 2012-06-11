به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور سید احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار و مسئولان محلی بهره برداری از دو مجتمع آموزشی، فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی در شهرک زیاران آبیک آغاز شد.
مجموعه آموزشی و خوابگاهی رضوی و مدرسه شبانه روزی زیاران در زمینی به مساحت شش هزار مترمربع با زیربنای یک هزار و 700 متر در دو طبقه ساخته شده و برای احداث آن بالغ بر 11 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
همچنین از محل موقافات شهرک زیاران مسجد و مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) افتتاح شد.
این مجتمع در زمینی به مساحت یک هزار و 600 متر و زیربنای یک هزار و 150 مترمربع با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال احداث شده و به بهره برداری رسیده است.
در طراحی و ساخت این پروژه ملی معماری اسلامی و ایرانی رعایت شده است.
سید احمد علوی در مراسم افتتاح این دو پروژه که در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) در شهرک زیاران برگزار شد اظهارداشت: توجه به علم و دانش از اولویت های اصلی آستان قدس رضوی است که حمایت از 15 هزار دانش آموز و دانشجو، پنج هزار محقق و پژوهشگر و چاپ و انتشار 10 میلیون جلد کتاب از جمله اقدامات علمی و فرهنگی این آستان در شرایط کنونی است.
وی افزود: آنچه که در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامی از طریق آستان قدس رضوی در زمینه های مختلف در سطح کشور صورت گرفته از نتایج و دستاوردهای ترویج سنت حسنه وقف است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه نیت واقف باید دقیقاً اجرا شود، تصریح کرد: نیت واقف به هیچ وجه قابل تغییر نیست و هیچ یک از مراجع اجازه و فتوای چنین کاری را نداده اند و در این زمینه رژیم پهلوی بیشترین ضربه را به موقوفات وارد کرد.
علوی یادآور شد: در فاصله زمانی هزار سال تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 27 هزار متر صحن و پنج هزار متر رواق ساخته شده بود اما در فاصله زمانی 33 ساله پس از انقلاب اسلامی بالغ بر 260 هزار متر صحن و 65 هزار متر رواق به مجموعه صحن و آستان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) اضافه شده است.
آبیک - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و استاندار قزوین بهره برداری از دو طرح فرهنگی و آموزشی در شهرک زیاران شهرستان آبیک آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور سید احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار و مسئولان محلی بهره برداری از دو مجتمع آموزشی، فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی در شهرک زیاران آبیک آغاز شد.
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