  1. بین الملل
۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

آل خلیفه را وحشت فراگرفت؛

برگزاری تظاهرات مردمی در بحرین/ "خودمان سرنوشتمان را رقم می زنیم"

برگزاری تظاهرات مردمی در بحرین/ "خودمان سرنوشتمان را رقم می زنیم"

ائتلاف چهارده فوریه بحرین از مردم این کشور دعوت کرد تا در تظاهراتی با عنوان"خودم سرنوشتم را رقم می زنم" شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای از مردم این کشور خواست در راستای برنامه های هفته "مردم، مشروعیت نظام را از بین برده اند" از مردم خواست در تظاهرات امروز با شعار "سرنوشتم را خودم رقم می زنم" شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: نامگذاری تظاهرات امروز در واقع تاکیدی بر حق مسلم مردم در تعیین سرنوشتشان است و هدف، از بین بردن مشروعیت نظام است.

از سوی دیگر گروههای سیاسی مخالف رژیم خواستار برپایی تحصن در منطقه سار به مناسبت سالروز اولین تظاهرات مردمی پس از رفع حالت فوق العاده شدند.

کد مطلب 1624173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها