برگزاری تظاهرات مردمی در بحرین/ "خودمان سرنوشتمان را رقم می زنیم"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای از مردم این کشور خواست در راستای برنامه های هفته "مردم، مشروعیت نظام را از بین برده اند" از مردم خواست در تظاهرات امروز با شعار "سرنوشتم را خودم رقم می زنم" شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: نامگذاری تظاهرات امروز در واقع تاکیدی بر حق مسلم مردم در تعیین سرنوشتشان است و هدف، از بین بردن مشروعیت نظام است.

از سوی دیگر گروههای سیاسی مخالف رژیم خواستار برپایی تحصن در منطقه سار به مناسبت سالروز اولین تظاهرات مردمی پس از رفع حالت فوق العاده شدند.