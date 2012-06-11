به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاوری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی تولید پایدار بخش کشاورزی در خراسان شمالی عنوان کرد: توسعه کشاورزی پایدار یکی از مهم‌ترین اصول سند چشم انداز سال 1404 کشور است.

وی با تاکید بر گسترش کشاورزی خردمحور و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی اظهار داشت: استفاده از روش‌های علمی جدید محور توسعه پایدار کشاورزی در کشور است.

یاوری با بیان اینکه افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به تنهایی ضامن توسعه این بخش نیست افزود: افزایش کیفی و کمی محصولات با استفاده از روش‌های نوین و کشاورزی مبتنی بر مواد بیولوژیکی مناسب‌ترین شیوه برای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

وی داشتن برنامه راهبردی و استراتژی علمی را نخستین گام رسیدن به کشاورزی پایدار ذکر و تصریح کرد: اجرای برنامه‌ای کاربردی و افزایش اجرای کشاورزی علمی سبب می‌شود در پایان برنامه پنجم، اهداف تعیین شده این برنامه که دست یابی به کشاورزی پایدار و تولیدی مستمر است، حاصل شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر استفاده از کودهای بیولوژیکی در اراضی کشاورزی اظهار داشت: اطلاع رسانی یکی از بهترین ابزارهای گسترش تفکر استفاده از کودهای زیستی در بین کشاورزان است.

علی اکبر عامری تعدیل مصرف کودهای شیمیایی، ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک و جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش و بقایای گیاهی را از دیگر برنامه‌های مورد نیاز برای توسعه کشاورزی مبتنی بر اصول علمی بیان کرد.