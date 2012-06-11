پیگیر افتتاح زودهنگام بیمارستان 260 تختخوابی قائم شهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پورعصر دوشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان رازی قائم شهر بر دفاع از حقوق افراد جامعه تاکید کرد.

وی افزود: یکی ازوظایف نمایندگان پیگیری و رفع سریع مشکلات مردمی در حوزه سلامت است.

علی پور،جامعه ایمن و سالم را از فاکتورهای امنیت در کشور دانست و گفت: پروژه بیمارستان 260 تختخوابی قائم شهر باید در اسرع وقت مورد بهره برداری قرار گیرد و مشکلاتی که سد راه آن بوده باید بر طرف شود.

رئیس این مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر نیز با بیان اینکه این بیمارستان قدمتی 70 ساله دارد گفت: قدمت طولانی و تعداد زیاد مراجعه کنندگان مشکلات این بیمارستان را افزایش داده است.

دکتر عابدی با اشاره به اینکه قائم شهر، شهری کارگری بوده و سطح درآمد بیشتر بیمارانی که مراجعه می کنند پایین است افزود: بیماران نسبت به پرداخت هزینه های درمانی دچار مشکل هستند.

وی ادامه داد: بیمارستان ناچار بوده در قبال این بیماران تخفیف دهد لذا دچار مسائل و مشکلات مالی است.