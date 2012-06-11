نمایش فوتبال برای خانم ها و آقایان در سالن سینما از امشب منعی ندارد

محمد اشرفی، مدیر انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با وزارت ارشاد در این ارتباط صحبت کردیم و طبق رایزنی های آنها نمایش فوتبال در سالنهای سینمایی برای خانم ها و آقایان منعی ندارد. همانطور که می دانید اختیار سالنهای سینمایی برعهده وزارت ارشاد است و ما باید برای مجوزها به این وزارتخانه مراجعه کنیم.

وی افزود: نیروی انتظامی وظیفه امنیت شهر را برعهده دارد اما براساس قانون مجوز سالنهای سینمایی به ارشاد محول شده و برای چنین مشکلاتی ما با آنها مذاکره می کنیم.

اشرفی تاکید کرد: با توجه به این موضوع تعدادی از سالنهای سینمایی که مجوز نمایش فوتبال را گرفته اند از امشب می توانند میزبان خانم ها و آقابان برای نمایش فوتبال باشند.

وی تصریح کرد: فضای سالنهای سینمایی نمی گذارد تنش ایجاد شود و حرفهای استادیومی بین مخاطبان رد و بدل شود. زیرا با دیدن چنین صحنه هایی به آنها تذکر داده خواهد شد.