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۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۵۳

سقا خبر داد:

فعالیت 63 درصد کانونهای مساجد استان اردبیل در روستاها

فعالیت 63 درصد کانونهای مساجد استان اردبیل در روستاها

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از استقرار و فعالیت بیش از 63 درصد کانونهای مساجد این استان در روستاها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی طرحهای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در کانونهای مساجد استان اضافه کرد: هم اکنون فقط 37 درصد فعالیت کانونهای مساجد در مناطق شهری متمرکز شده است.

به گفته وی بیشترین تعداد کانون های مساجد استان در شهرستان اردبیل و کمترین تعداد در شهرستان سرعین فعالیت می کنند که این مشکل در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: در سال 72 اردبیل با پنج کانون فرهنگی هنری کار خود را شروع کرده و این در حالی است که این استان اکنون دارای 260 کانون است.

سقا با بیان اینکه مسجد در غنی سازی اوقات فراغت نقش محوری و تعیین کننده دارد، تصریح کرد: مسجد کارکردهای مختلفی در دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته و انقلاب اسلامی ایران نیز نشات گرفته از مسجد است.

وی با بیان اینکه حضور افراد در مسجد سبب تقویت روحیه دینی آنان می‌شود، افزود: یکی از بحثهای مهم برای جذب جوانان در کانونهای فرهنگی هنری فضاسازی مسجد و کانون است که به یقین تاثیر بسزایی در روحیه جوانان و نوجوانان برای حضور در این مکانها دارد.

سقا همچنین در خصوص اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت عنوان کرد: مربیانی که برای طرح اوقات فراغت انتخاب می‌شود باید خبره و آگاه به مسائل روز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند، زیرا انتخاب شایسته مربیان می‌تواند در کیفیت بخشی به برنامه‌ها مفید واقع شود.
 

کد مطلب 1624274

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