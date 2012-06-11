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۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

جعفری اعلام کرد:

14 متخلف در سواحل جویبار دستگیر شدند

14 متخلف در سواحل جویبار دستگیر شدند

جویبار - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی قائم شهر از دستگیری 14 متخلف و اراذل و اوباش از ابتدای طرح دریا در سواحل قائم شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محسن جعفری عصر دوشنبه در بازدید از ساحل چپکرود و لاریم اظهار داشت: با گرانفروشی در سواحل جویبار برخورد می شود.

وی بیان داشت: در صورت مشاهده قلیان در فروشگاههای سواحل برخورد و پلمپ می شود.
 
جعفری به نارضایتی مردم از افزایش  قیمت کالاهای مصرفی در سواحل خبر داد و افزود: مدیران اداره بازرگانی باید با این متخلفان برخورد و در صورت امکان پلمپ کنند.
 
وی همچنین از دستگیری14 متخلف، کشف یک لیتر مشروبات الکلی و یک گرم مواد مخدر از نوع شیشه در سواحل جویبار خبر داد.
 
جعفری با اشاره به اینکه شهرداری با فراهم کردن مکان مناسب برای مسافران افزود: با اجرای این اقدام در سواحل شاهد کاهش جرائم و مزاحمت های موتور سیکلت هستیم.

وی افزود: 16 مامور نیروی انتظامی در سواحل دریای جویبارحضور دارند.
 
وی بیان داشت: از اول تیرماه پنج خواهر بسیجی برای جلوگیری و برخورد به افراد بد حجاب در سواحل دریای جویبار مستقر می شوند.
کد مطلب 1624314

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