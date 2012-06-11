14 متخلف در سواحل جویبار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محسن جعفری عصر دوشنبه در بازدید از ساحل چپکرود و لاریم اظهار داشت: با گرانفروشی در سواحل جویبار برخورد می شود.

وی بیان داشت: در صورت مشاهده قلیان در فروشگاههای سواحل برخورد و پلمپ می شود.

جعفری به نارضایتی مردم از افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سواحل خبر داد و افزود: مدیران اداره بازرگانی باید با این متخلفان برخورد و در صورت امکان پلمپ کنند.

وی همچنین از دستگیری14 متخلف، کشف یک لیتر مشروبات الکلی و یک گرم مواد مخدر از نوع شیشه در سواحل جویبار خبر داد.

جعفری با اشاره به اینکه شهرداری با فراهم کردن مکان مناسب برای مسافران افزود: با اجرای این اقدام در سواحل شاهد کاهش جرائم و مزاحمت های موتور سیکلت هستیم.



وی افزود: 16 مامور نیروی انتظامی در سواحل دریای جویبارحضور دارند.

وی بیان داشت: از اول تیرماه پنج خواهر بسیجی برای جلوگیری و برخورد به افراد بد حجاب در سواحل دریای جویبار مستقر می شوند.