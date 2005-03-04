مراسم افتتاحيه و اختتاميه دو رويداد بين المللي واليبال ساحلي در كيش برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم تيم هاي برتر شركت كننده در مسابقات بين المللي واليبال ساحلي گراميداشت دهه فجر جوايز خود را از دكتر قاسمي دريافت كردند و تيم هاي حاضر در نخستين دوره مسابقات واليبال ساحلي تور آسيا معرفي شدند .

در مسابقات بين المللي واليبال ساحلي گراميداشت دهه فجر تيم هاي اندونزي 1 ، اندونزي 2 ، قزاقستان 1 و سام الكتريك به ترتيب عناوين اول تا چهارم را از آن خود كردند و تيم هاي فومن شيمي و قزاقستان 4 مشتركا به عنوان پنجم دست يافتند و تيم هاي تايلند و چين نيز مشتركا هفتم شدند .

مسابقات بين المللي واليبال ساحلي گراميداشت دهه فجر تحت عنوان جام خليج هميشه فارس با شركت 18 تيم در جزيره كيش برگزار شد . در اين دوره از مسابقات تيم اول 4 هزار دلار ، تيم دوم و سوم به ترتيب 3 و 2 هزار دلار ، تيم چهارم 1500 دلار ، تيم هاي پنجم و ششم هر كدام 1250 دلار و تيم هاي هفتم و هشتم هر كدام هزار دلار دريافت كردند .

همچنين در مسابقات بين المللي ساحلي تور آسيا و اقيانوسيه كه تحت عنوان جام خليج هميشه فارس به مدت سه روز برگزار مي شود ، 9 تيم خارجي و شش تيم از كشورمان شركت دارند .

درمراسم افتتاحيه اين مسابقات بهرام افشارزاده مدير عامل موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش گفت : با بهره برداري از پروژه هاي ورزشي در دست اجراي سازمان منطقه آزاد كيش كه در 10 ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد ، 5900 متر مربع به فضاي ورزشي كيش افزوده خواهد شد و اين منطقه به يكي از منحصر به فردترين مكانها براي برگزاري اردوهاي تيم هاي ملي و باشگاهي كشورهاي مختلف جهان تبديل خواهد شد .

وي از برگزاري اردوي تداركاتي 9 كشورآسيايي ازجمله ژاپن ، كره جنوبي و چين دركيش براي حضور درپانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي دوحه قطر و برگزاري اولين دوره جام جهاني تنيس روي ميز جوانان در ارديبهشت خبر داد .

به گفته افشارزاده با توجه به مساعدتها و پيگيري هاي مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش امسال 11 رويداد بين المللي در جزيره كيش برگزار شد .

