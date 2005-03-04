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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۹

معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با " مهر " :

ميزان تكاليف نوروزي دانش آموزان مقطع راهنمايي را شوراي معلمان مدارس مشخص مي كند

معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با تاكيد براينكه دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي پيك نوروزي ندارند ، گفت : به دانش آموزان مقطع راهنمايي بر اساس مفاهيم كتاب هاي آموزشي و راهنماي تدوين تكاليف نوروزي مقطع راهنمايي تكليف داده مي شود و بر اساس آيين نامه اجرايي مدارس ، ميزان و چگونگي محتواي آن را شوراي معلمان مدرسه مشخص مي كند.

علي رضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه راهنماي تدوين پيك هاي نوروزي مدتهاست كه به مدارس ارسال شده و معلمان بايد بر اساس آن محتواي تكاليف نوروزي دانش آموزان را تعيين كنند ، افزود : بر اساس راهنماي تدوين تكاليف نوروزي دانش آموزان مقطع راهنمايي ، تكاليف بايد ضمن راغب كردن دانش آموزان به مرور مفاهيم كتاب هاي درسي ، آموزش مهارتهاي زندگي باشد و چگونگي به كارگيري مفاهيم كتاب هاي درسي در زندگي را آموزش دهد.

وي با تاكيد بر اينكه محتواي پيك هاي نوروزي مقطع ابتدايي دانش آموزان را راغب به مطالعه و انجام كارهاي واگذار شده به آنها مي كند ، گفت : هر چند كه پيك هاي نوروزي تكليف نيستند اما شوراي معلمان مدرسه مي توانند از دانش آموزان درخواست كنند كه پس از انجام تمرينات ، پيك هاي نوروزي را به مدرسه بازگردانند ، اما پيشنهاد مي شود كه جنبه اجبار به پيك هاي نوروزي داده نشود ، چرا كه مفاهيم پيك هاي نوروزي دانش آموزان را خود به خود راغب به حل تمرينات مي كند.

کد مطلب 162438

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