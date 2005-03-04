ميزان تكاليف نوروزي دانش آموزان مقطع راهنمايي را شوراي معلمان مدارس مشخص مي كند

علي رضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه راهنماي تدوين پيك هاي نوروزي مدتهاست كه به مدارس ارسال شده و معلمان بايد بر اساس آن محتواي تكاليف نوروزي دانش آموزان را تعيين كنند ، افزود : بر اساس راهنماي تدوين تكاليف نوروزي دانش آموزان مقطع راهنمايي ، تكاليف بايد ضمن راغب كردن دانش آموزان به مرور مفاهيم كتاب هاي درسي ، آموزش مهارتهاي زندگي باشد و چگونگي به كارگيري مفاهيم كتاب هاي درسي در زندگي را آموزش دهد.

وي با تاكيد بر اينكه محتواي پيك هاي نوروزي مقطع ابتدايي دانش آموزان را راغب به مطالعه و انجام كارهاي واگذار شده به آنها مي كند ، گفت : هر چند كه پيك هاي نوروزي تكليف نيستند اما شوراي معلمان مدرسه مي توانند از دانش آموزان درخواست كنند كه پس از انجام تمرينات ، پيك هاي نوروزي را به مدرسه بازگردانند ، اما پيشنهاد مي شود كه جنبه اجبار به پيك هاي نوروزي داده نشود ، چرا كه مفاهيم پيك هاي نوروزي دانش آموزان را خود به خود راغب به حل تمرينات مي كند.