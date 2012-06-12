بی توجهی به آلایندگی کارخانه سیمان/ افزایش آلودگی آسمان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرمان با جمعیتی بیش از 800 هزار نفر یکی از شهرهای کشور است که طی سالهای گذشته کمترین میزان آلودگی هوا را به خود اختصاص داده بود اما افزایش عوامل آلایندگی هوا در این کلانشهر و افزایش روز افزون جمعیت در این کلانشهر شرق کشور، کرمان را نیز در فهرست شهرهای آلوده وارد کرده است و ادامه این روند موجب نگرانی فعالان محیط زیست شده است.

در بروز آلودگی هوای کرمان عواملی همچون افزایش روز افزون خودروهای موجود در شهر، آلایندگی های وسایل خانگی و از همه مهمتر فعالیت کارخانه های موجود در حومه شهر کرمان تاثیر گذار هستند.

هر چند پس از سالها هشدار رسانه ها در نهایت با همکاری و درایت استاندار کرمان فعالیت کارخانه کرمانیت کرمان متوقف شد و ادامه کار این کارخانه به تغییر خط تولید و عدم استفاده از آزبست منوط شده است اما همچنان برخی صنایع دیگر در حومه شهر کرمان بر آلودگی هوای این شهر تاثیر گذار هستند.

در این میان کارخانه سیمان کرمان در آلودگی هوا نقش تعیین کننده دارد اما تاکنون مسئولان محیط زیست استان کرمان و منابع بهداشتی و درمانی استان در این خصوص اظهارنظر روشنی نکرده اند.

هر چند گفته می شود که به دلیل استفاده از فیلترهای استاندارد میزان آلودگی این کارخانه نسبت به گذشته کاهش یافته است اما تصاویر منتشر شده از فعالیت این کارخانه بیانگر مسئله ای دیگر است.

عباس دامنگیر در مصاحبه مطبوعاتی خود به مناسبت هفته محیط زیست از تعامل بالای این سازمان با صنایع و کاهش چشمگیر آلایندگی در این عرصه خبر داد اما به نظر می رسد فعالیت کارخانه سیمان در حومه شهر 800 هزار نفری کرمان به یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای شهر کرمان تبدیل شده است و چاره اندیشی در این زمینه به خصوص ملزم کردن این کارخانه برای استفاده از فیلترهای استاندارد و 24 ساعته در کاهش آلودگی هوای کرمان بسیار تاثیر گذار است.

در کنار آلودگی صنایع در حومه شهر کرمان باید به نقش خودروها نیز در آلودگی هوای کرمان اشاره کرد نکته قابل توجه اینکه طی ماههای اخیر نظارت راهنمایی و رانندگی بر رعایت انجام معاینه فنی توسط خودروها نیز کاهش یافته است و کمتر در این خصوص تذکر داده می شود.

ادامه این روند و حضور گسترده خودروهای تک سرنشین در کرمان در کنار حجم بالای ترافیکی شهر کرمان را در ساعات اوج ترافیک شهری مملو از دود کرده است.

در کنار عوامل غیرطبیعی کرمانیهای شاهد افزایش گرد و غبار هستند هر چند شهروندان برخی استانهای غربی از گرد و غبار و ریز گردهای عربی می نالند اما شاید این نکته توسط مسئولان محیط زیست فراموش شده است و شاید رسانه ها کمتر در این خصوص قلم زده اند که استانهای شرقی در کنار متاثر شدن از ریزگردهای عربی در معرض ریزگردهای شرقی نیز قرار دارند.

افزایش گرد و غبار در استانهای یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مصداق این امر است و انتظار می رود مسئولان در این خصوص نیز اطلاع رسانی کنند.

از سوی دیگر در در نگاهی کلان به استان کرمان باید از مسئولان محیط زیست کرمان سوال کرد که میزان آلودگی مجتمع مس سرچشمه، مس شهر باباک به خصوص در دشت خاتون آباد، صنایع موجود در زرند و همچنین نقش تاسیس کارخانه های فولاد در شهرهای مختلف استان کرمان و فعالیت مجتمع گلهر در سیرجان در وضعیت آلایندگی هوای و محیط زیست کرمان چیست؟

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عکس: حمید صادقی