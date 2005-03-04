مسئولان هيأت هاي مذهبي به توصيه هاي ارائه شده توجه نمي كنند

حجت الاسلام سيد مهدي مجيدي ، معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : در ارتباط با استفاده از شمايل هاي متعدد در ايام عاشورا ، جلسات بسياري با مسئولان هيأت ها برگزار شده است كه متأسفانه نتيجه چنداني نداشته است .

حجت الاسلام مجيدي با اشاره به اين كه استفاده كنندگان از اين شمايل ها ، آنها را تنها يك نماد مي دانند ، گفت : علي رغم اين موضوع ، بهتر است كه از اين تصاوير استفاده نشود و اين موضوع به مسئولان هيأت ها و تشكل هاي تذكر داده شده است اما همانگونه كه در سطح شهر شاهد بوديم ، به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است .

معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي با يادآوري اين كه هر سال يك ماه پيش از آغاز ماه محرم ، جلسات متعددي به منظور آگاهي بخشي و توجيه مسئولان هيأت هاي مذهبي برگزار مي شود ، گفت : طي اين جلسات و نشست ها ، مواردي كه مي بايست از سوي هيأت ها رعايت شود ، به طور دقيق تشريح و عنوان مي شود كه متأسفانه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد .

وي با تأكيد بر ضرورت توجه به موارد طرح شده در اين جلسات و عنايت به نكات مثبت و منفي مراسم هاي عزاداري ، تصريح كرد : در صورتي كه هيأت ها توجه لازم را به اين موارد نداشته باشند ، فعاليت آنها از تأثيرگذاري مثبت ، لازم و مطلوبي برخوردار نبوده و حتي در برخي موارد تأثيرات منفي اين فعاليت ها را شاهد خواهيم بود .

معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي در ادامه يادآورشد : چنانچه هيأت هاي مذهبي در اجراي مراسم ها ، نكات ضروري را به خوبي مد نظر داشته ، از ارائه و ترويج خرافات وبدعت ها دوري كرده و از بروز هر گونه عمل خلاف عرف و شرع پرهيز كنند ، فعاليت اين گروه هاي خودجوش و مردمي نقش بسيار مثبت و ارزنده اي در فرهنگ سازي مناسب ديني و همچنين احياء ارزش هاي مربوط به اين حوزه خواهد داشت .