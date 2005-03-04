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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۳۱

معاون اداره كل امور مبلغين در گفت و گو با "مهر" :

مسئولان هيأت هاي مذهبي به توصيه هاي ارائه شده توجه نمي كنند

مسئولان هيأت هاي مذهبي به توصيه هاي ارائه شده توجه نمي كنند

مسئولان هيأت هاي مذهبي به توصيه هايي كه از سوي سازمان تبليغات به منظور برگزاري مراسم هاي مطلوب و تأثيرگذار ارائه مي شود توجه نمي كنند .

حجت الاسلام سيد مهدي مجيدي ، معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : در ارتباط با استفاده از شمايل هاي متعدد در ايام عاشورا ، جلسات بسياري با مسئولان هيأت ها برگزار شده است كه متأسفانه نتيجه چنداني نداشته است .

حجت الاسلام مجيدي با اشاره به اين كه استفاده كنندگان از اين شمايل ها ، آنها را تنها يك نماد مي دانند ، گفت : علي رغم اين موضوع ، بهتر است كه از اين تصاوير استفاده نشود و اين موضوع به مسئولان هيأت ها و تشكل هاي تذكر داده شده است اما همانگونه كه در سطح شهر شاهد بوديم ، به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است .

معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي با يادآوري اين كه هر سال يك ماه پيش از آغاز ماه محرم ، جلسات متعددي به منظور آگاهي بخشي و توجيه مسئولان هيأت هاي مذهبي برگزار مي شود ، گفت : طي اين جلسات و نشست ها ، مواردي كه مي بايست از سوي هيأت ها رعايت شود ، به طور دقيق تشريح و عنوان مي شود كه متأسفانه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد .

وي با تأكيد بر ضرورت توجه به موارد طرح شده در اين جلسات و عنايت به نكات مثبت و منفي مراسم هاي عزاداري ، تصريح كرد : در صورتي كه هيأت ها توجه لازم را به اين موارد نداشته باشند ، فعاليت آنها از تأثيرگذاري مثبت ، لازم و مطلوبي برخوردار نبوده و حتي در برخي موارد تأثيرات منفي اين فعاليت ها را شاهد خواهيم بود .

معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي در ادامه يادآورشد : چنانچه هيأت هاي مذهبي در اجراي مراسم ها ، نكات ضروري را به خوبي مد نظر داشته ، از ارائه و ترويج خرافات وبدعت ها دوري كرده و از بروز هر گونه عمل خلاف عرف و شرع پرهيز كنند ، فعاليت اين گروه هاي خودجوش و مردمي نقش بسيار مثبت و ارزنده اي در فرهنگ سازي مناسب ديني و همچنين احياء ارزش هاي مربوط به اين حوزه خواهد داشت .

کد مطلب 162442

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