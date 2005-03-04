در حوزه احياء و بازخواني انديشه هاي ديني ضعيف هستيم

دكتر محمد سعيدي مهر ، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره برنامه هاي اجرا شده در سال 83 در دانشگاه تربيت مدرس در حوزه مطالعات انديشه ديني گفت : تصور مي كنم در جامعه دانشجويي و علمي كه ما با آن سرو كار داريم توانستيم در حد توان مسائل مورد توجه دهه هاي اخير را مطرح كنيم. اگر اهميت را به معناي گسترش حوزه مخاطب در نظر گرفته باشيم احتمالا مسائل مهم تري نيز مطرح بوده است.

وي افزود : در صورتي كه مسائل مان را در سال گذشته بر دو دسته تقسيم كنيم ، در حيطه اول وظايف و مسئوليت هايي كه در حوزه مباحث فلسفي و كلامي داريم سعي بر اين بوده كه بر احياء سنت فكري و بازنگري و بازخواني آن تاكيد و ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف در جهت نقد آن تلاش كنيم. اما در اين حيطه احساس مي كنم ضعيف هستيم و گاهي نيز دچار افراط و تفريط بوده ايم. در حيطه دوم، يعني آشنايي دقيق و مبنايي و تحليلي جامعه دانشجويي با مباحث جديد كه در غرب مطرح شده و در كشور ما نيز نياز جدي براي اين آشنايي احساس مي شود ، در حد توان ف توفيق نسبي داشتيم.

دكتر سعيدي مهر درباره برنامه هاي سال آتي نيز گفت : كارهاي شخصي و مقالات و كتاب نيمه تمام را قصد دارم امسال تمام كنم. در دانشگاه نيز همايشي با موضوع رابطه آزادي بيان و توليد علم نيز برگزار خواهيم كرد. همچنين پژوهشكده انديشه ديني نيز جلسات و سخنراني هايي نيز با موضوعات الهياتي و فلسفي برگزار خواهد كرد.