مجلس به جاي محدود كردن قراردادهاي بيع متقابل بايد قانون نفت را اصلاح كند

يكي از كارشناسان صنعت بالادستي نفت درگفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ما با اشاره به سخنان روز چهارشنبه رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مبني براينكه" قراردادهاي بيع متقابل محدود شده چرا كه به هيچ عنوان در راستاي انتقال تكنولوژي و دانش فني و اشتغال زايي و حمايت از صنايع داخلي نبوده است" گفت : تحريم ايران از سوي كشور آمريكا از سويي و قانون فرسوده و قديمي نفت ايران از سوي ديگر باعث شده است كه توسعه بخش نفت عليرغم تلاش هاي اخير از بقيه كشورها كندتر باشد .

محمد علي نوري اضافه كرد : از سويي ديگر رشد فزاينده تقاضاي نفت در بازارهاي دنيا به اين معني است كه اگر ايران به سرعت نتواند بخش بالادستي نفت را توسعه دهد سهم خود را در بازار به سرعت ازدست خواهد داد .

وي در ادامه سخنان خود گفت : به عنوان مثال ، درحال حاضر شركت هاي نفتي منتظر روي كار آمدن دولت ملي عراق هستند تا بدين ترتيب مرزهاي عراق به روي اين شركتها بازشود درنتيجه ايران اصلا در شرايطي قرار ندارد كه بتواند مشكلات زيادي را پيش روي شركتهاي نفتي بگذارد .

وي افزود : براي اينكه صنعت نفت ايران بتواند در وضعيت رقابتي با دنيا قرار گيرد و شكوفا شود راهي جز اصلاح قانون فعلي نفت ندارد .

وي در پاسخ به اين سوال كه چه نوع قراردادهاي جديدي را مي توان جايگزين كرد گفت : به اعتقاد من قراردادهاي بيع متقابل بايد همچنان دركشور پايدارباشند اما در كنار آنها مي توان از شيوه هاي ديگري همانند مشاركت درتوليد استفاده كرد تا بتوان بيشترين توسعه را برميدان نفتي انجام داد .

به گفته وي ، متاسفانه برخورد فعلي مجلس به مسايل اقتصادي كشور و خصوصا بخش نفت ،سياسي شده است كه به نفع منافع ملي كشور نيست .

نوري در ادامه اضافه كرد : ديدگاه هاي مجلس بعد از انتخابات كاملا تغيير خواهد كرد زيرا كساني كه در راس امور بخش نفت قرار مي گيرند به اين واقعيت پي خواهند برد كه قوانين فعلي هيچ گزينه بهتري را دراختيار سياستگذاران قرار نمي دهد بنابراين اگر قرار است صنعت نفت كشور شكوفا شود راهي جز تغيير قوانين نفت ، اصلاح و بازآرايي ساختار اين بخش و تجاري سازي آن وجود ندارد .

كمال دانشياررييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد ازروند فعلي اجراي قراردادهاي بيع متقابل در وزارت نفت، گفت: اين كميسيون بدنبال محدود كردن اين گونه قراردادهاست.

وي عدم توجه به سه مولفه انتقال دانش فني وتكنولوژي، حمايت ازصنايع داخلي و انتقاد ازتوان پيمانكاران داخلي را ازويژگي هاي كليه قراردادهاي بيع متقابل درزمينه هاي مختلف نفتي وغيرنفتي عنوان كرد و افزود: عمده اين مشكلات به سوءتدبيربرمي گردد كه خسارات جبران ناپذيري را به كشور وارد كرده است.