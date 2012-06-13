مجبور بودم به فوتبالم در ایران ادامه دهم/ روایت آنچه در ذوب آهن اتفاق افتاد

فرشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل جدایی خود از تیم فوتبال ذوب آهن و پیوستنش به سپاهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای فصل آینده عزم خود را جزم کرده بودم که به فوتبال باشگاهی خود در خارج از ایران ادامه دهم اما به دلیل مشکل خانودادگی که دارم و خیلی ها آن را می دانند مجبور شدم به فوتبال خود در لیگ ایران ادامه دهم.

وی در همین خصوص تاکید کرد: من چند پیشنهاد داخلی و دو پیشنهاد خارجی داشتم و همانطور که گفتم نمی توانستم به فوتبالم در خارج از کشور ادامه دهم البته استخاره مادرم نیز در این خصوص خیلی بد آمد و من به استخاره هایی که او می گیرد اعتقاد دارم، بنابراین از بین گزینه های داخلی سپاهان بهترین انتخاب برای من بود، چون می خواهم در جایی بازیکنم که آرامش داشته و نزدیک به خانواده ام باشم.

مدافع پیشین تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص دلایل جدایی خود از این باشگاه گفت: پیش از آغاز فصل گذشته نیز پیشنهادات خوبی داشتم و می توانستم از هر لحاظ حتی مالی نیز پیشرفت کنم اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فصل گذشته چند پله پسرفت نیز داشتم. اگر ذوب آهن طی 4 سال به یکی از قدرتهای فوتبال ایران تبدیل شد و به عنوان نماینده ایران در آسیا مطرح شد به دلیل صداقت، یکدلی و برنامه ریزی بود که در کل مجموعه و بین بازیکنان وجود داشت.

وی با بیان اینکه 60 درصد از مطالبات مالی فصل گذشته خود را از باشگاه ذوب آهن نگرفته، تاکید کرد: متاسفانه باشگاه ذوب آهن با بازیکنانی تسویه می کند که در این تیم ماندگار شده اند. در حال حاضر مطمئن باشید من از باشگاه ذوب آهن به کمیته انضباطی شکایت نمی کنم، چون قلبا این تیم و هوادارانش را دوست دارم.

طالبی درهمین خصوص تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در باشگاه ذوب آهن وجود دارد بازیکنان این تیم نشان دادند که آستانه معرفت و صبر آنها بالا است. امیدوارم شرایطی که برای ابراهیم زاده ایجاد شد حتی یک روز هم برای کربکندی اتفاق نیفتد چون واقعا فصل خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم و حتی یک روز هم روی آرامش را به خود ندیدیم. علاوه بر این موارد همواره تاکید من این بود که در ذوب آهنی می مانم که برای قهرمانی بسته شده باشد.

وی اظهارداشت: برای ابراهیم زاده در تیم نفت تهران آرزوی موفقیت می کنم و برای من خیلی سخت است که فوتبالم را بدون ابراهیم زاده ادامه دهم.

طالبی در پاسخ به این پرسش که آیا جدایی ستاره های سپاهان بر روی عملکرد این تیم در فصل آینده تاثیر خواهد گذاشت، تاکید کرد: قطعا این موضوع بدون تاثیر نخواهد بود اما سپاهان طی سالهای اخیر همواره نشان داده که شخصیت قهرمانی دارد. در حال حاضر تیم سپاهان فقط قهرمانی در آسیا را در کارنامه افتخارات خود کم دارد. من هم انگیزه زیادی دارم که اولین قهرمانی خود در لیگ را با سپاهان تجربه کنم چیزی که در ذوب آهن تا آستانه آن چند بار رفتم اما موفق به کسب آن نشدم.

وی درهمین خصوص افزود: سپاهان برای قهرمانی در این فصل کار سخت تری نسبت به فصل گذشته دارد چون تعداد مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی بیشتر شده است. سپاهان اگر بخواهد با تفکر تکرار قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر به میدان برود در پایان فصل جزء سه تیم هم نمی شود. در واقع بازیکنان و مجموعه باشگاه سپاهان باید تفکر بالاتری را داشته باشند و به قهرمانی در آسیا و حضور در جام باشگاههای جهان فکر کنند.