زبیدالله سلیم‌اف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اردوی تدارکاتی تیم ملی تیروکمان در ترکیه تصریح کرد: اردوی خیلی خوبی را در یک مقطع زمانی مناسب در ترکیه برگزار کردیم. ضمن اینکه از نتایج و رکوردهای به دست آمده توسط ملی پوشان ایرانی رضایت دارم. در اردوی مذکور شاهد رشد چشمگیری در هر دو بخش بانوان و آقایان بودیم. خدا را شکر تیم خوب و متحد شده‌ای در کنارم قرار دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا به خواسته‌های مدنظر خود در اردوی تدارکاتی ترکیه دست پیدا کردید؟"، اظهار داشت: قصد داشتیم با برگزاری این اردوی ببنیم که داخل وجود ملی پوشان تیروکمان از چه چیزی ساخته شده است. در ترکیه تعدادی از بچه‌ها خودشان را بسیار خوب نشان دادند.

سلیم‌اف با بیان اینکه رکوردهای تیمی ملی‌پوشان در اردوی ترکیه بسیار عالی بود، گفت: اگر موفق شویم در رقابت‌های آمریکا، رکوردهای اردوی تدارکاتی ترکیه را ثبت کنیم قطعا در هر دو بخش آقایان و بانوان المپیکی خواهیم شد.

سرمربی تیم ملی ریکرو تاکید کرد: در بخش آقایان نادر منوچهری مقدم، کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری و حامد فوری و در بخش بانوان نیز مریم محمودی سرشت، زهرا دهقان و ساره اسدی نفرات اعزامی تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی آمریکا و همچنین کسب سهمیه المپیک لندن هستند. روز جمعه ایران را به مقصد، آگدن آمریکا جهت شرکت در این رقابت‌ها ترک می‌کنیم.

وی در خصوص عدم حضور نجمه آبتین در رقابت‌های آمریکا گفت: او در مسابقات آخر به عنوان مربی - بازیکن در تیم ملی فعالیت می‌کرد. قصد آماده سازی "آبیتن" را برای آینده در نقش بازیکن داریم. او تیرانداز خوبی است که قطعا در آینده بیش از پیش از وی استفاده می‌کنیم.

سلیم‌اف در پاسخ به این سئوال که "فکر می‌کنید شانس کسب سهمیه ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا چقدر است؟"، تصریح کرد: سه تیم برتر این رقابت‌ها در هر دو بخش بانوان و آقایان جواز حضور در المپیک لندن را به دست می‌آورند. تیم ملی ایران قطعا بین چهار تیم برتر این مسابقات خواهیم بود اما اینکه موفق به کسب سهمیه شویم، مشخص نیست. ضمن اینکه امتیاز تیم‌هایی که پیش از این موفق به کسب سهمیه شده بودند، محاسبه نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه شما شانس کدام تیم ایران برای حضور در المپیک بیشتر است، گفت: بانوان ایران حدود 90 درصد برای المپیکی شدن شانس دارند اما شانس آقایان 80 درصد است ولی به المپیکی شدن هر دو تیم ایران خیلی امیدوارم.

"تعدادی از ملی پوشان ریکرو پیش از انتخاب‌تان به عنوان سرمربی تیم ملی، کناره گیری کرده و گفته بودند که حاضر به همکاری با شما نیستند و می خواهند با مربیان کره ای ادامه بدهند. در حال حاضر شرایط تیم ملی چگونه است؟"، سرمربی تیم ملی تیروکمان کشورمان در پاسخ به این سئوال گفت: اعلام کردم هر کسی علاقه‌ای به کار کردن با من ندارد، از تیم ملی انصراف بدهد اما پس از آن دیدم که هیچ ورزشکاری کناره گیری نکرد. خودشان به اردوهای تیم ملی آمدند و گفتند که ما با فدراسیون مشکل داشتیم نه شما.

وی با بیان اینکه مشکلی با کسی ندارد، تاکید کرد: با قدرت در خدمت ملی پوشان هستم. ضمن اینکه تمرینات تیم ملی به خوبی در حال برگزاری است.