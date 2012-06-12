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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

راستگو:

حفظ نظم طبیعت نیازمند حفاظت از محیط زیست است

حفظ نظم طبیعت نیازمند حفاظت از محیط زیست است

کرج - خبرگزاری مهر: یک کارشناس مذهبی گفت: حفظ نظم طبیعت نیازمند حفاظت از محیط زیست است و باید به این امر توجه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن راستگو شامگاه دوشنبه در مراسم بازدید جمعی از خبرنگاران و خانواده های پرسنل حفاظت محیط زیست البرز از مجتمع فرهنگی و تفریحی ایثار افزود: اگر از طبیعت و محیط زیست حفاظت کنیم، حیوانات می توانند نقش خود در چرخه طبیعت را ایفا کنند و در این حالت، نظم در طبیعت حفظ می شود.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: حیوانات در طبیعت و گردونه حیات نقش دارند و نباید به گونه ای عمل کنیم که آنها نتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند.

وی گفت: اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که حتی حیوانات خطرناک نیز برای ما خطری نداشته باشند، نباید آنها را بکشیم و تنها زمانی می توانیم آنها را از بین ببریم که برای ما خطر داشته باشند.

بسیاری از حیوانات آینده نگر هستند

راستگو در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: توجه به زندگی حیوانات نشان می دهد که بسیاری از آنها آینده نگر هستند و زندگی خود را بر اساس کار و تلاش می گذرانند که این امر بسیار مهم است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: بسیاری از حیوانات با آینده نگری که دارند، برای تهیه غذا و آذوقه مدت ها بعد خود تلاش می کنند و به فکر آینده هستند که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: مورچه و عنکبوت از جمله حیواناتی هستند که آینده نگری قابل توجهی دارند ضمن اینکه باید به قدرت مهندسی شگفت انگیز مورچه ها توجه کنیم.

این کارشناس مذهبی افزود: در قرآن کریم از نعمت های خداوند نام برده شده و قرآن ما را به طبیعت و تقکر در طبیعت ارجاع می دهد.

مجموعه ایثار از نظر فعالیت های زیست محیطی کم نظیر است

راستگو در خصوص مجتمع فرهنگی و تربیتی ایثار نیز ادامه داد: این مجموعه از نظر فعالیت های زیست محیطی، کم نظیر است و از مراکز مجاز نگهداری از حیات وحش در کشور محسوب می شود.

وی گفت: مجموعه ایثار که در استان البرز قرار داده، امکانات مختلفی را در خود دارد و باید به اهمیت فعالیت های زیست محیطی چنین مجموعه ای توجه داشته باشیم.

جمعی از خبرنگاران و خانواده های پرسنل حفاظت محیط زیست استان البرز شامگاه دوشنبه از مجتمع فرهنگی تفریحی ایثار که در شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد، بازدید کردند.

کد مطلب 1624479

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