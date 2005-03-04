آثار كلاسيك با فضاي موسيقي محلي ايراني را در فرانسه به صحنه مي برم

" ايرج صهبايي" آهنگساز و رهبر سابق اركستر سمفونيك تهران كه در حال حاضر در ايتاليا مشغول نوشتن قطعات موسيقي است، در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: من هميشه در تمام آثارم از فضاهاي موسيقي ايراني و به خصوص موسيقي فولكلور بهره برده ام. همچنين فضاهاي موسيقي سنتي ايران هم پيوسته برايم از ارزشي والا برخوردار بوده اند.





وي افزود: در حال حاضر مشغول نوشتن نهايي يك اپرا هستم كه تصميم دارم دوماه ديگر كه به فرانسه برگشتم آن را در يكي از شهرهاي اين كشور به صحنه ببرم. پيش از اين ، اين اپرا را در شهر استراسبرگ در شكل و شمايلي متفاوت اجرا كرده بودم، اما در حال حاضر تصميم گرفتم كه آن را با حضور گسترده كودكان فرانسوي در شهر ليون اين كشور اجرا كنم.

صهبايي كه در آخرين سفرش به ايران به همراه گروه زهي موسيقي " نوبان" به همراه " پير برانژه" به اجراي قطعاتي براي فلوت و اركستر زهي پرداخت، در مورد آخرين فعاليت هايش گفت: در حال حاضر چند ماهي را در ايتاليا به سر مي برم و مشغول ساختن قطعه اي براي چنگ و تكخواني سوپرانو هستم. البته هنوز خواننده اي را براي اين كار پيدا نكرده ام، اما پيشنهاداتي از سوي اداره فرهنگ اين كشور به من شده است، كه مشغول بررسي آنها هستم.

