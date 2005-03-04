كوچكترين تغيير در بودجه تئاتر دولتي در سرنوشت هنرمندان مؤثر است/ در شرايط فعلي تئاتر اجرا نمي كنم

محمد عاقبتي كارگردان برگزيده بيست ودومين جشنواره تئاتر فجر درگفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: تئاتر تازماني كه دولتي باشد نيازمند حمايت مالي مسوولان و برخورداري از بودجه قابل توجه است.

وي افزود زماني بايد ازتئاترحمايت مالي نشود كه اين هنر مستقل شود واستقلال تئاتردرزماني ميسر مي شود كه سانسور و نظارت از آن براي هميشه برداشته شود.

اين كارگردان گفت: جاي سوأل است چرا هرگاه تغيير و تحولي در كشور روي مي دهد، دود آن بايد به چشم اصحاب تئاتر برود؟ چرا از يك موجود ضعيف از نظر مالي مانند تئاتر حمايت لازم نمي شود؟

كارگردان "مي بوسمت واشك" تئاتر گيشه اي را يك شوخي با فرهنگ كشوردانست و متذكر شد: در كشوري كه بر همه جوانب تئاتر نظارت صورت مي گيرد چگونه مي توان سرنوشت تئاتر را در دست تماشاگر دانست؟

عاقبتي همچنين در پايان درباره اجراي عمومي نمايش برگزيده خود " مي بوسمت و اشك" خاطر نشان كرد: تا زماني كه اين شرايط ناراحت كننده بر تئاتر كشور حاكم باشد چندان تمايلي براي اجراي اين نمايش و نمايش جديدم" من بايد بروم خيلي ديرم شده است" ندارم. در صورت فراهم شدن امكانات ، اين نمايش را در كشورهاي ديگر اجرا خواهم كرد.

لازم به ذكر است ، نمايش"مي بوسمت واشك" نمايش برگزيده جشنواره سال گذشته تاكنون در دو جشنواره جهاني دنيا اجرا شده و با استقبال فراوان تماشاگران خارجي مواجه شده است .