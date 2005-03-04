آرش معيريان : از عاقبت "شارلاتان" بي خبرم

آرش معيريان مدرس و كارگردان سينما در گفت وگو با خبرنگار سينمايي مهر در مورد وضعيت نمايش فيلم "شارلاتان" و كارهاي در دست اقدامش در حوزه سينما گفت: در مورد وضعيت نمايش فيلم "شارلاتان" اطلاع چنداني ندارم، چون اعتقاد دارم، وظيفه يك كارگردان در قبال پيگيري عاقبت فيلمش ، تا پايان مرحله ساخت و توليد آن معني دارد و بعد از مرحله پايان فيلمبرداري و ديگر كارهاي فني مربوط به آن، پيگيري وضعيت پروانه نمايش و نحوه اكران فيلم بر عهده تهيه كننده و دفاتر پخش فيلم است.

وي همچنين افزود: در سال جاري تدوين فيلم هاي "شاخه گلي براي عروس" به كارگرداني قدرت الله صلح ميرزايي، "عروس فراري" به كارگرداني بهرام كاظمي و "داستان پاييزي" به كارگرداني اسمايل فلاح پور ، "كوچولوي خوش شانس" به كارگرداني بابك نوري و سريال "صد و يك راه حل" به كارگرداني حجت قاسم زاده را انجام داده ام.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: آنوس فيلم هاي "بازنده" به كارگرداني قاسم جعفري و "شاخه گلي براي عروس" را نيز ساخته ام.

معيريان درباره اعتقادش به سينماي بدنه و مخاطب عام و تفاوت هاي آن با سينماي خاص و روشنفكرانه گفت: من به عنوان يك مدرس و فيلمساز اعتقاد دارم سينما يك هنر -صنعت وابسته به بازده اقتصادي است. يك فيلم بايد توان جذب مخاطب عام و مخاطب خاصي را بطور همزمان و توامان داشته باشد. در ساخت فيلم اولم "كما" سعي كردم اين عوامل را رعايت كنم و ، با توجه به استقبال خوب و فروش بالاي اين فيلم و گروه مخاطب سينمايي فكر مي كنم در اين كار هم موفق بودم.

وي در ادامه در باره سياست هاي برگزاري جشنواره فيلم فجر گفت: به هر حال در هر سالي مسوولين سينمايي سياست هاي خاصي را براي توليد فيلم ها مد نظر دارند و سعي مي كنند با دادن تسهيلات و امكاناتي براي فيلمسازاني كه در اين زمينه هاي مورد نظر فيلم مي سازند، به نوعي جريان سازي در ساخت فيلم به وجود آورند و فكر مي كنم جشنواره و نوع فيلم هاي امسال متفاوت تر با فيلم هاي سالهاي قبل جشنواره فيلم فجر بود.