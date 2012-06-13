جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان بلاتکلیفی تیم فجرسپاسی و شروع تمرینات این تیم تصریح کرد: ما فقط روی قول شفاهی مسئولان استان از جمله مدیرکل ورزش و جوانان و همچنین استاندار فارس حساب کردیم و تمرینات را استارت زدیم. آنها طبق توافقات شفاهی به ما گفتند کار را شروع کنید و نگران چیزی نباشید.

وی در ادامه افزود: قرار است کمک به تیم فجرسپاسی به صورت مشارکتی انجام گیرد. در هر صورت اگر کمکی به ما نرسد تیمداری را تعطیل می‌کنیم!

مدیرعامل فجرسپاسی شیراز درباره فهرست مازاد یاوری هم تاکید کرد: قطعا بیشتر از 14 بازیکن فصل گذشته در فجر می‌مانند. فهرست مازاد ما شامل چهار یا پنج بازیکن است و تا جایی که بتوانیم بازیکن جدید جذب می‌کنیم. در حال حاضر هم فقط مهدی رجب‌زاده به صورت رسمی از فجر رفته است و حتی جدایی کریمیان هم قطعی نیست.

جعفری در ادامه به تماس‌های محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای به خدمت گرفتن رضا حقیقی هافبک تیم فجرسپاسی اشاره کرد و گفت: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. تیم فجر بیشتر از پرسپولیس به حقیقی نیاز دارد و به همین خاطر این بازیکن تا پایان قراردادش در شیراز می‌ماند.

وی همچنین در خصوص صحبت‌های محمدحسین جعفری، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی برای جذب کریم انصاریفرد، تاکید کرد: تنها تیم نظامی لیگ ما هستیم اما تراکتورسازی هم سرباز می‌گیرد. آنها پول خوبی می‌دهند و مشخص است که بهترین جا برای انصاریفرد تراکتورسازی است! وقتی این باشگاه برای گذراندن خدمت سربازی که یک وظیفه اجباری است 500 میلیون تومان می‌دهند دیگر ما باید چه کار کنیم؟!