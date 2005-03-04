قرارداد طرح توسعه لايه بنگستان به زودي امضا مي شود

معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : درحال حاضر شركت ملي نفت ايران درحال مذاكره با شركت پترو ايران براي توسعه لايه بنگستان اهواز است .

سيد مهدي حسيني اضافه كرد : مذاكرات با اين شركت به خوبي پيش مي رود به طوري كه پيش بيني مي شود با به نتيجه رسيدن اين مذاكرات بتوان تا پايان سال و يا اوايل سال آينده قرارداد را با شركت پترو ايران منعقد كرد .

به گزارش خبرنگار ما ، سيد مهدي حسيني درحالي از نهايي شدن مذاكرات خبر مي دهد كه يك مقام آگاه در شركت پترو ايران كه در مذاكرات با شركت ملي نفت ايران حضور دارد به خبرنگار ما گفت : شركت پترو ايران براي انجام اين پروژه پيشنهاد بيش از يك ميليارد دلارهزينه داده است كه شركت ملي نفت ايران با ارزش قرارداد و نحوه بازپرداخت آن موافق نيست .

وي اضافه كرد : چنانچه اين اختلافات حل شود به زودي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مي شود .