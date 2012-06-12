به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزنگ دوشنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی ریگان گفت: شهرستان ریگان داری ظرفیت ها فراوانی برای محقق شدن شعار امسال را داراست.

برزنگ گفت: در این راستا طرح پرورش لارو بچه ماهی را در کویر لوت راه اندازی کردیم که با این اقدام قسمت عظیمی از ماهی استان کرمان تامین می شود.

فرماندار ریگان با بیان اینکه این ماهی ها پنج شنبه هفته جاری برداشت خواهند شد افزود: این آبزیان بعد گذشت 45 روز آماده برداشت شده اند.

وی با اشاره به لزوم کشت محصولات متنوع کشاورزی در ریگان گفت: کشاورزی این شهرستان باید از حالت تک محصولی خارج شود.

این مسئول بر لزوم تجهیز مزارع ریگان به سیستم های آبیاری نوین تاکید و تصریح کرد: در بخش کشاورزی تسهیلات خوبی در زمینه بهینه سازی مصرف آب، برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کشاورزان ریگانی از روش آبیاری غرق آبی برای مزارع خود استفاده می کنند گفت: با توجه به اینکه دمای هوا در این شهرستان بسیار بالا است حجم عظیمی از آب در این روش هدر می رود و کشاورزان برای اصلاح این امر باید از سیستم های آبیاری نوین استفاده کنند.

برزنگ گفت: 85 درصد این تسهیلات بلاعوض بوده و مابقی باید توسط کشاورز پرداخت شود.

