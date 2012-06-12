نخستین گروه از زائران عتبات عالیات از فرودگاه زنجان اعزام خواهند شد

محمود فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در نخستین پرواز به عتبات عالیات 185 زائر در قالب 5 کاروان اعزام خواهند شد و امیدواریم با استقبال مردم این پروازها ادامه داشته باشد.

وی، به ضرورت تبلیغات کاروان‌ها برای اعزام هوایی زائران به عراق اشاره کرد و ادامه داد: یکی از شروط ادامه پروازها استفاده زائران از این امکانات است و همه بسترها برای این کار فراهم شده است.

مدیر حج و زیارت استان زنجان افزود: خوشبختانه با هماهنگی‌های به عمل آمده پروازهای خارجی فرودگاه زنجان به مقصد عربستان و عراق آغاز شده است و انتظار داریم با استقبال مردم شاهد ادامه این پروازها باشیم.

فیضی، با تاکید بر اینکه پروازهای حج عمره همچنان ادامه خواهد یافت افزود: با توسعه فرودگاه احتمال آغاز پروازها در راستای اعزام حاجیان حج تمتع نیز وجود دارد هرچند این موضوع منوط به ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز است.

همچنین در نخستین گروه از زائران عتبات عالیات 10 نفر از خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری های استان زنجان حضور دارند.