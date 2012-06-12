رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر نزولی است/ اقدام بسیار خطرناک درصندوق توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیران و مسئولان اقتصادی دولت با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد گفت: امسال که رهبر سال را به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند حکمتش این است که ما از نظر اقتصادی در وضع نامناسبی هستیم و باید یک تکان جدی بخوریم.

وی گفت: اما اگر بخواهیم تولید و سرمایه گذاری رشد کند یک پیش شرط هایی لازم است که از مهمترین آن بهبود فضای کسب و کار، لغو انحصارات وامتیازات، حاکمیت قانون، ثبات سیاست های ارزی، ثبات بازار، نفی تورم ، نفی فساد، جریان اطلاعات و انضباط پولی و مالی است.



در رتبه بندی فضای کسب و کار هرسال به انتهای لیست نزدیکتر می شویم



توکلی در خصوص رتبه ایران در خصوص ایجاد فضای کسب و کار گفت: ما در این خصوص از بین 183 کشور در سال 91 در رتبه 144 قرار گرفتیم در حالیکه در سال 90 رتبه 140 را داشتیم و سال 89 رتبه ما 132 بود یعنی به پایین لیست نزدیک می شویم و وضعمان بدتر شده است.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پژوهش انجام گرفته در این مرکز از صاحبان کسب و کار گفت: سه مشکل گرفتن تسهیلات ، تعطیلی زیادی بانک ها و ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تامین سرمایه مشکلاتی است که صاحبان کار با آن روبرو هستند.



نماینده تهران گفت: حاکمیت قانونی یکی از پیش شرط های توسعه است اگر به این مسائل کلان نگاه نکنیم با پول و دوندگی نمایندگان سرمایه گذاری در حوزه های انتخابیه صورت نمی گیرد.

دولت حق تغییر در قانون بودجه را ندارد



رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با اشاره آخرین نقض قانون از سوی دولت گفت: آخرین نقض قانون از طرف دولت درباره بودجه است.



وی وقتی قانون بودجه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد پس از تاخیر چند روزه با نامه ای ابلاغ شد و در اختیار مسئولان گذاشته شد که در آنجا قید شد بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است.



توکلی ادامه داد: در حالی که همه می دانیم طبق قانون اساسی رئیس جمهور چنین حقی ندارد و تشخیص اینکه مصوبه مجلس با قانون اساسی سازگار است یا نه با شورای نگهبان است. نتیجه آن این می شود که برخی مسئولان گفتند ما لایحه بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می کنیم .

اشاره توکلی به اظهارنظر فرزین درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها مصوب بودجه 91 است .



پس از این گفته توکلی ، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: کسی حق ندارد در دولت قانون بودجه را بررسی کند . همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند قانون بودجه فصل الخطاب است. کسی حق بررسی ندارد روش اجرا را می توانند بررسی کنند .



توکلی خطاب به لاریجانی گفت: جناب رئیس مطلع باشید که متاسفانه مسئولان اجرایی با صراحت گفتند که موضوع هدفمندی یارانه ها در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می کنیم.

قانون شکنی بسیار خطرناک در صندوق توسعه ملی



وی قانون شکنی دیگر دولت را تغییرات صورت گرفته اخیر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی عنوان کرد و آن را قانون شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک خواند.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در جلسه گذشته که آقای خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند مسائلی را مطرح کردند درباره حساب ذخیره ارزی که چرا توخالی شد و دولت قصد دارد به صندوق توسعه ملی نیز دست اندازی کند.



وی ادامه داد: هم اکنون اتفاقی افتاده به این ترتیب که چند روز پیش هیئت امنای صندوق توسعه ملی اقداماتی انجام دادند که بسیار خطرناک است.



توکلی گفت: اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی 11 نفر هستند که 6 نفر آنها دولتی هستند شامل رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی و آنها 6 رای دارند رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دو عضو ناظر هستند که رای ندارند دو نماینده مجلس هم از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه حضور دارند و دادتان کل کشور هم حضور دارند که این سه ،سه رای دارند .



وی با بیان اینکه به این ترتیب 6 رای متعلق به قوه مجریه و 3 رای متعلق به دو قوه دیگر است، ادامه داد: هیئت امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی دکتر قربانی مدیرعامل صندوق را که زیر بار دستورهای ویژه نمی رفت تغییر دادند و آقای فرزین را که چنین حرفی را درباره اجرای هدفمندی یارانه ها زده به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند. وقتی این انتخاب با اعتراض دادستان کل روبرو می شود می گویند ما 6 رای داریم! بنابراین 6 به 3 آقای فرزین رای آورده است.



توکلی گفت: من از آقای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که در مجلس هستند سئوال می کنم شما چه حجتی دیدید که او را عوض کردید و بعد هم تصمیمات عجیب و غریب گرفتید؟

هشدار لاریجانی درباره تغییر غیرقانونی در صندوق توسعه ملی



رئیس مرکز پژوهش ها خطاب به نمایندگان گفت: از جمله تصمیمات عجیبی که گرفته اند این است که وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیئت امنا را به هیئت عامل واگذار کرده اند. به عبارتی هیئت امنا را کاملا مسلوب الاختیار کرده اند. نمایندگان دو قوه دیگر با این وضعیت در صندوق دیگر در صندوق حضور ندارند.



لاریجانی پس از این گفته توکلی گفت: این اختیار قابل واگذاری نیست . نص صریح قانون است. مگر می شود؟



توکلی ادامه داد: اختیارات را از هیئت امنا سلب کردند و به هیئت عامل دادند وعجیب آن است که هیئت عامل هم می تواند خود را عزل کند هم می تواند خود را نصب کند. یا تصمیم گرفتند هیئت عامل مصوبات قبلی هیئت امنا نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق در سطح آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش ها و نرخ سود را می تواند اصلاح کند.یعنی علاوه بر اینکه اختیارات را از قوه مقننه و قوه قضائیه سلب کردند مصوبات قبلی هیئت امنا را هم اختیارش را به هیئت عامل دادند.



توکلی گفت: این قانون شکنی چه پیامی به ملت می دهد؟ سرمایه گذار احتیاج به ثبات دارد.



وی افزود: قانونی که مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم است، اگر به این صراحت از سوی دولت و اعضای دولت که در مجلس حضور دارند، این طور نادیده گرفته شود چه کسی حاضر به سرمایه گذاری است؟ شما مطمئن باشید که وضع سرمایه گذاری از این بدتر خواهد شد.

مصوبه غیر قانونی هیئت عامل صندوق توسعه



توکلی گفت: کار دیگری که در همین جلسه هیئت امنا انجام داده اند این است که هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق تا 25 درصد در بانک های داخلی صرفا سپرده گذاری کند.



وی گفت: این کار برخلاف ماده 84 قانون برنامه است، حق ندارد سپرده گذاری کند، آن هم سپرده گذاری صرفا در بانک های دولتی.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: در قانون اصل 44 که آقای رئیس جمهور آن را انقلاب ذکر می کرد آمده است که هر امتیازی که برای شرکت های دولتی در نظر گرفته می شود برای بخش خصوصی هم باید در نظر گرفته شود. یعنی مرتب قانون نقض می شود.

رئیس مجلس تدبیری برای جلوگیری از قانون شکنی خطرناک بیاندیشد



توکلی از رئیس مجلس خواهش کرد ازآنجایی که این نوع مصوبات را به صورت آیین نامه به رئیس مجلس ابلاغ نمی کنند، تدبیری بیندیشید تا جلوی این قانون شکنی بسیار خطرناک را بگیرد.

درآمد ارزی دولت از مرز 550 میلیارد دلار گذشت



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره درآمد ارزی دولت نهم و دهم نیز گفت: درآمد ارزی دولت نهم و دهم تا آخر بهمن 525 میلیارد دلار بود الان از 550 میلیارد دلار هم گذشته است. اگر آقای رئیس جمهور گفتند به صفر رسانده اند، الان به سراغ صندوق توسعه ملی می خواهند بروند، اگر فکری نکنید گرفتاری آتی خواهیم داشت.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: روزی که وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مجلس تشریف داشتند مطالبی گفته شد که گفتند وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد. عرض می کنم نرخ تضمینی شیر و گندم ظالمانه است تولید گندم و دامداری را پایین می آورد و این آقایان در آن شریکند. مطلب بعدی بحث اطلاعات است سرمایه گذاری محتاج جریان اطلاعات دقیق و به روز است .

آمار نماگر بانک مرکزی از سال 86 ثابت مانده است



توکلی گفت: آخرین نماگر بانک مرکزی متعلق به سال 1389 است یعنی متعلق به 15 ماه پیش است. کدام سرمایه گذار می تواند با اطلاعات 15 ماه قبل تصمیم بگیرد در این نماگر حساب های ملی مربوط به سال 1386 است یعنی سرمایه گذار نمی داند از سال 86 تاکنون چه قدر سرمایه گذاری و در چه رشته های سرمایه گذاری شده و چگونه باید سرمایه گذاری کند. بانک مرکزی نماگر چاپ می کند تا سال 89 و از سال 89 به بعد چاپ نمی کند و در آمار سال 89 اطلاعات مربوط به سال 86 در باره حساب های ملی است.

آخرین ترازنامه سالانه بانک مرکزی سال 86 منتشر شد



وی افزود: گزارش اقتصادی و ترازنامه اقتصادی سالانه بانک مرکزی که طبق وظیفه قانونی اش باید هر سال منتشر شود تا نیمه سال، آخرین گزارش بانک مرکزی درباره سال 86 یعنی متعلق به 5 سال پیش است چه انتظاری دارید که سرمایه گذاری رشد کند؟



توکلی در خصوص استقلال بانک مرکزی نیز گفت: رئیس کل بانک مرکزی در برابر دستورات دولت هیچ مقاومتی نشان نمی دهد. تنخواه گردان هدفمندی یارانه ها برخلاف قانون زیادی داده شد و تاکنون 6 هزار میلیارد تومان آن برنگشته است معنی آن این است که دولت این مبلغ را منبع خود می داند. نه اینکه باید پس بدهد. این بی انضباطی مالی و بی انضباطی پولی است. زیرا که وقتی تنخواه از بانک مرکزی می آید نقدینگی را زیاد می کند بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهی بدون تصویب مجلس از درآمد نفت سال 90 خودش سه میلیارد دلار را بر می دارد در حالیکه قبلا به مصوبه مجلس نیاز بود. این بی انضباطی مالی و پولی است و اقتصاد این چنین رشد نمی کند.

نرخ رشد کشور در سه سال اخیر نزولی است و نزولی می ماند

توکلی خاطر نشان کرد: اقتصاد ما با شیوه هایی که در بازار ارز است دلاری می شود وقتی اقتصاد دلاری شد حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالا می رود و سفته بازی رشد می کند و سرمایه ها از بازار سرمایه به بورس بازی منتقل می شود، اینها خطرات جدی است همین ها باعث شده که نرخ رشد در سالهای اخیر پایین بیاید.



وی یادآور شد : هم اکنون نرخ رشد سه سال است که نزولی است و پیش بینی برای آینده نزولی است.



توکلی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت: نگویید چرا به منابع دیگر استناد می کنید شما اطلاعات نمی دهید ما به کسانی استناد می کنیم که از شما اطلاعات می گیرند طبق قانون و شما مجبورید به آنها اطلاعات دهید.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: صندوق بین المللی پول طبق قانون مصوب 1324 با دولت ایران ، اطلاعات را باید به روز از ایران بگیرد و می گیرد این ما هستیم که اطلاعات نداریم بنابراین ناچاریم اطلاعاتی که صندوق بین المللی پول گرفته و غربال کرده استفاده کنیم.



توکلی اظهار داشت: اشتغال و نرخ رشد رو به نزول است بیکاری در حال افزایش است تورم رو به افزایش است مهمترین موضوع کشاندن دولت به ریل قانون است.

