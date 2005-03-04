منتقدان از جايگاه سياسي به نقد قراردادهاي بيع متقابل مي پردازند // به قراردادهاي بيع متقابل هميشه ظلم شده است

معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهربا انتقاد از طرح مجلس شوراي اسلامي براي محدود شدن قراردادهاي بيع متقابل به دليل كارايي پايين آنها گفت : من به عنوان كارشناسي كه ازآغاز با اين قراردادها زندگي و كار كرده است به گروه كارشناسي مجلس توصيه مي كنم كه اگر با قراردادهاي بيع متقابل برخورد كارشناسي كنند نه سياسي درمي يابند كه بيع متقابل يكي از بي نظيرترين قراردادهاي نفتي تا به امروزبوده است به طوري كه تمام كشورهاي دارنده نفت نيز امروز به اين نتيجه رسيده اند .

سيد مهدي حسيني اضافه كرد : اگرچه شركت هاي نفتي درباره اين قراردادها نظرديگري دارند اما بايد گفت كه قرارداد بيع متقابل حتي منافع و حقوق شركت هاي نفتي را نيز تامين مي كند به طوري كه حقوق دو طرف يعني كشوردارنده و شركتهاي پيمانكار حفظ مي شود .

وي حفظ منافع ملي را از ديگر ويژگي هاي اين قرارداد دانست و گفت : با توجه به اينكه حفظ حاكميت ملي درمباحث نفتي بسيار مهم است برهمين اساس قراردادهاي بيع متقابل بهترين راه براي حفظ منافع ملي كشور محسوب مي شود .

وي با اشاره به مذاكره كنندگان در قراردادهاي نفتي گفت : منتقدان هميشه مذاكره كنندگان قراردادهاي نفتي را به گران خريدن محكوم كرده اند در صورتي كه با يك بررسي بر روي قراردادهاي نفتي منعقد شده در چند سال گذشته مي توان به اين موضوع رسيد كه در تمامي اين قراردادها بدون استثنا شركت هاي نفتي از ميزان هزينه اي كه سقف قرارداد بوده است بيشتر هزينه كرده اند كه اين نشان از قدرتمند بودن گروه هاي مذاكره كننده و ارزان خريدن ايران در قراردادها مي دهد .

وي با بيان اين كه تاكنون به قراردادهاي بيع متقابل ظلم شده است گفت : تا امروز در بخش نفت حدود 9 ميليارد دلار درآمد از بابت اين قراردادها كسب كرده ايم كه 5/2 ميليارد دلاررا بازپرداخت و 5/6 ميليارد دلار را به حساب خزانه واريز كرده ايم .

وي در ادامه اضافه كرد :و اين يعني ، كشور بدون خرج ذره اي ازمنافع ملي كشوربه راحتي 5/6 ميليارد دلار درآمد كسب كرده است .

وي ادامه داد : اما حقيقت اين است كه تاكنون مخالفين قراردادهاي بيع متقابل نتوانسته اند يك تحليل مناسب از نواقص اين قرارداد بدهند و تمام آنچه كه مطرح كرده اند ازجايگاه سياسي بوده است و حتي انگيزه هاي ديگري نيز به دنبال آن بوده است .

وي شركت هاي نفتي بزرگ را يكي از بزگترين پشتيبانان براي مخالفت با قراردادهاي بيع متقابل دانست و گفت : اين شركتها به نفع خود نظرمي دهند چرا كه مي خواهند به راحتي به منافع ملي ما دست يابند و نبايد به نظرمديران شركت هاي نفتي بزرگ كه اغلب خارجي هم هستند توجه داشت .

حسيني در پاسخ به اين سوال كه عراق درجذب سرمايه هاي خارجي در بخش نفت به رقيبي بزرگ براي ايران تبديل شده است گفت : نبايد با مشاهده بعضي از مسائل همچون عراق جو زده شده و نسبت به نقص قوانين نظر داد چرا كه هم اكنون در كشور براي جذب سرمايه هاي خارجي هزاران مساله غير از خود قرارداد وجود دارد كه باعث مي شود سرمايه ها به سمت كشورهاي ديگر حتي در همسايگي ايران سرازير شوند .

وي نبود يك همگرايي براي جذب سرمايه را از مهمترين موانع ورود سرمايه گذاري به كشور دانست و گفت : هنوز مسئولان كشور ما نمي دانند سرمايه گذاري خارجي نياز است يا خير؟ يا حتي سرمايه گذاري خارجي ارزش است يا ضد ارزش ؟

وي در ادامه گفت : هم اكنون در كشور ثبات اقتصادي مناسب وجود ندارد به طوري كه قوانين مالي ، پولي ، تجاري كشور به دليل اختلاف سليقه مداوم تغيير مي كند كه اين امر خود مهمترين عامل براي دور شدن سرمايه هاي خارجي از كشور است .

معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران افزود : ايجاد مركز بزرگي همانند عسلويه در كشور با سرمايه گذاري بسيار زياد ، جذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه هرچه زودترفازهاي پارس هاي جنوبي براي جلوگيري از مهاجرت بيش از حد گاز به طرف قطر همه و همه هنر قراردادهاي بيع متقابل محسوب مي شود چرا كه هميشه جذب سرمايه براي توسعه فازهاي پارس جنوبي مهمترين مشكل بوده است .

به گزارش خبرنگار ما، رييس كميسيون انرژي مجلس چندي پيش در مجلس درباره قراردادهاي بيع متقابل با صراحت اعلام كرد كه آنچه تاكنون در قراردادهاي بيع متقابل در صنايع نفتي انجام شده، به هيچ عنوان در راستاي انتقال تكنولوژي و دانش فني و اشتغال زايي و حمايت از صنايع داخلي نبوده است .

كمال دانشيارعدم توجه به سه مولفه انتقال دانش فني و تكنولوژي، حمايت از صنايع داخلي و انتقاد از توان پيمانكاران داخلي را از ويژگي هاي كليه قراردادهاي بيع متقابل در زمينه هاي مختلف نفتي وغيرنفتي عنوان كرد و افزود: عمده اين مشكلات به سوءتدبير بر مي گردد كه خسارات جبران ناپذيري را به كشور وارد كرده است.

وي افزود: در طول هشت سال گذشته، حدود 40ميليارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشيمي سرمايه گذاري شده ولي به دليل سوءتدبير، توجهي به انتقال دانش فني و حمايت از توان متخصصان داخلي صورت نگرفته است.







