  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

دردانشگاه علوم پزشکی تهران؛

حکمت سرای طب ایرانی راه اندازی می شود

حکمت سرای طب ایرانی راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاسیس حکمت سرای طب ایرانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: حکمت سرای طب ایرانی همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) در نیمه شعبان فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: پس از تاسیس دانشکده طب سنتی و داروسازی سنتی، تربیت دانشجویان دکتری تخصصی در رشته های طب سنتی و داروسازی سنتی، گسترش کلینیک های درمانی طب سنتی و مرکز طب اسلامی تصمیم گرفته شد حکمت سرا ایجاد شود.

وی افزود: با توجه به پیشنهاد مشترک ارایه شده از طرف دانشکده طب سنتی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این موضوع به هیات رئیسه دانشگاه، حکمت سرای طب ایرانی با هدف ایفای نقش به عنوان کانون گسترش مباحث مرتبط با طب ایرانی و کشف و استحصال ذخایر علمی طب ایرانی در متون به جامانده از تاریخ طب سرزمین کهنسال ایرانی، در قالب یک پژوهشکده تاسیس و آغاز به فعالیت خواهد کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه این حکمت سرا محل طراحی و اجرای جلسات بحث و نقد و نظر و ایجاد کرسی های نظریه پردازی در حوزه طب ایرانی خواهد بود، اضافه کرد: حکمت سرای طب ایرانی با تلاش برای ایجاد نگاهی همه جانبه و عمیق به مسایل مرتبط با معارف دینی و الهی و فرهنگ کشور و با اخذ مجوز از شورای راهبردی طب سنتی کشور به سمت تحقق و ایجاد یک پژوهشکده زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش خواهد رفت.

کد مطلب 1624633

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