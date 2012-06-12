حکمت سرای طب ایرانی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: پس از تاسیس دانشکده طب سنتی و داروسازی سنتی، تربیت دانشجویان دکتری تخصصی در رشته های طب سنتی و داروسازی سنتی، گسترش کلینیک های درمانی طب سنتی و مرکز طب اسلامی تصمیم گرفته شد حکمت سرا ایجاد شود.

وی افزود: با توجه به پیشنهاد مشترک ارایه شده از طرف دانشکده طب سنتی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این موضوع به هیات رئیسه دانشگاه، حکمت سرای طب ایرانی با هدف ایفای نقش به عنوان کانون گسترش مباحث مرتبط با طب ایرانی و کشف و استحصال ذخایر علمی طب ایرانی در متون به جامانده از تاریخ طب سرزمین کهنسال ایرانی، در قالب یک پژوهشکده تاسیس و آغاز به فعالیت خواهد کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه این حکمت سرا محل طراحی و اجرای جلسات بحث و نقد و نظر و ایجاد کرسی های نظریه پردازی در حوزه طب ایرانی خواهد بود، اضافه کرد: حکمت سرای طب ایرانی با تلاش برای ایجاد نگاهی همه جانبه و عمیق به مسایل مرتبط با معارف دینی و الهی و فرهنگ کشور و با اخذ مجوز از شورای راهبردی طب سنتی کشور به سمت تحقق و ایجاد یک پژوهشکده زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش خواهد رفت.