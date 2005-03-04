عرضه اعتباري سهام گردش معاملات را بهبود مي بخشد

يك كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص طرح عرضه اعتباري سهام گفت: اين طرح اين امكان را به افرادي كه به طورمقطعي نقدينگي لازم جهت انجام معامله در بازار را ندارند مي دهد كه با پرداخت حداقلي از قيمت سهام كه تعيين شده، سهام مورد نظر خود را خريداري كرده وبدهكاري خود را طبق زماني كه موقع خريد مشخص مي شود تسويه نمايند.

اكبرزرگاني نژاد با اشاره به اينكه اين طرح موجب خريد مازاد عرضه سهام دربازارمي گردد افزود: اين طرح موجب مي شود فروشنده سهام اطمينان پيدا كند كه قادربه فروش سهام خود با قيمت مناسب مي باشد.

وي با بيان اينكه توسعه بازار سرمايه نيازمند عرضه ابزارهاي جديد بازارسرمايه است،اظهار داشت: اين طرح مي تواند نقش علامت دهنگي نيز براي فروشندگان سهام داشته باشد چون قيمت سهام تا زمان سررسيد سهم بايد به قيمت مورد نظر برسد.

زرگاني نژاد با اشاره به نقش مثبت اين معاملات دربازارسرمايه تصريح كرد: گسترش اين معاملات موجب گردش مناسب عرضه وتقاضا وهمچنين افزايش ميزان حجم معاملات مي گردد،اما بايد درعمل ديد كه اين طرح به چه ميزان مورد توجه فعالان بازار سرمايه قرارمي گيرد.

وي درپايان درخصوص آينده اين طرح با توجه به وضعيت كنوني بازارسرمايه،گفت: طرح عرضه اعتباري سهام قابليت اين را دارد كه به عنوان يك مدل موفق براي توسعه بورس مورد بهره برداري قرارگيرد،اما ميزان موفقيت بستگي به كشش وعكس العمل بازار دارد.