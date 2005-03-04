آغاز فعاليت امداد و نجات در جاده هاي كشور از 26 اسفند ماه

دكتر عليرضا پرند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط از جمله اورژانس، سازمان راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي برنامه ريزي صورت گرفته كه در تمام عمليات هاي احتمالي همكاري لازم را با يكديگر داشته باشيم.

وي تصريح كرد: تمام مسئولين پايگاه هاي امداد و نجات در تمام شهرها و استان هاي كشور موظف شده اند محورهاي پر خطر را شناسايي كرده و اقدام به استقرار پست هاي امداد و نجات در اين محورها كنند.

معاونت برنامه ريزي و آموزش سازمان امداد و نجات هلال احمر خاطر نشان كرد: طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده 400 پست امداد ثابت و سيار در كل كشور مستقر مي شوند.

دكتر پرند گفت: براي تمامي كساني كه مسئول حضور در پست هاي امداد و نجات مي شوند كلاس هاي باز آموزي گذاشته مي شود تا تمام مهارت هايي را كه در زمينه امداد رساني فراگرفته اند يك بار ديگر مرور كنند كه اين كلاس ها براي تمام امداد رسانان از جمله راننده ، امدادگر و پزشك گروه خواهد بود.

وي در خصوص امكاناتي كه سازمان امداد و نجات در اختيار دارد افزود: در حال حاضر 3 فروند چرخبال در اختيار داريم، همچنين اتاق عمل سيار و به اورژانس نيز تاكيد كرده ايم كه آمبولانس ها بايد به تمامي وسايل امداد رساني مجهز باشد.

معاونت برنامه ريزي و آموزش سازمان امداد و نجات هلال احمر در پايان خاطر نشان كرد: برنامه ديگري كه مد نظر سازمان امداد و نجات قرار دارد، تحقق شعار هر خانواده يك امدادگر است كه براي تحقق اين مهم بايد بحث آموزش همگاني امداد رساني را جدي گرفته و به تمامي مردم توصيه كنيم كه در كلاس هاي رايگاني كه سازمان امداد و نجات به اين منظور بر پا كرده است شركت كنند.