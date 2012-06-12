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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

کتاب بیست ترانه منتشر شد

کتاب بیست ترانه منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: کتاب بیست ترانه توسط هنرمند کرجی فخرالدین اندیشه حاوی بیست قطعه از ترانه‌های ماندگار ایرانی روانه بازار نشر شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بیست ترانه حاوی بیست  قطعه از ترانه‌های ماندگار ایرانی است که بر اساس اجراهای مشهور آن‌ها برای ساز سنتور تنظیم و به شیوه‌ای نو آوانگاری شده‌اند.

این ترانه‌ها در سال‌های گذشته به وسیله‌ خوانندگانی چون شجریان، ناظری، بسطامی و ... خوانده شده و توسط آهنگسازانی چون پایور، شفیعیان، حیدری، متبسم و ... برای سازهای ایرانی تنظیم و اجرا شده‌اند.

این کتاب که تنظیم، آوانگاری و اجرای سی دی آموزشی آن را فخرالدین اندیشه هنرمند کرجی انجام داده است، توسط نشر هستان به بازار کتاب عرضه شده است.

کد مطلب 1624683

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