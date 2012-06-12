کتاب بیست ترانه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بیست ترانه حاوی بیست قطعه از ترانه‌های ماندگار ایرانی است که بر اساس اجراهای مشهور آن‌ها برای ساز سنتور تنظیم و به شیوه‌ای نو آوانگاری شده‌اند.

این ترانه‌ها در سال‌های گذشته به وسیله‌ خوانندگانی چون شجریان، ناظری، بسطامی و ... خوانده شده و توسط آهنگسازانی چون پایور، شفیعیان، حیدری، متبسم و ... برای سازهای ایرانی تنظیم و اجرا شده‌اند.

این کتاب که تنظیم، آوانگاری و اجرای سی دی آموزشی آن را فخرالدین اندیشه هنرمند کرجی انجام داده است، توسط نشر هستان به بازار کتاب عرضه شده است.