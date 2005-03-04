اگر مولوي ميزبان جشنواره نشود ميهمان تئاتر شهر مي شويم

پيمان گلي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: مولوي تنها اميد دانشجويان تئاتري بود كه با برنامه ريزي خوب مدير قبلي مولوي "محمد مختاري" اين اميد داشت جان دوباره مي گرفت اما با اتفاقاتي كه در اين چند ماه اخيردر مورد خالي بودن اين تالار رخ داد ، اميد ما به يأس تبديل شده است.

گلي بابيان اين مطلب كه ، تنها برخي از نمايشهاي برگزيده هفتمين جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران در اين تالار امكان اجراي عمومي گرفته اند وهنوز برخي ديگر موفق به اجرا نشده اند، متذكر شد: تاجايي كه من اطلاع دارم كارگردانان اين نمايشها همچنان پي گير اجراي خود در اين تالارهستند و تاكنون چندان پاسخي نگرفته اند.

دبير هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران تصريح كرد: اگر تئاتر يك سياست تثبيت شده داشته باشد مشكلات ديگر خود به خود حل مي شوند.

وي يكي از اين سياست ها را تبليغات دانست و گفت: سالن تئاتر به اجرا زنده است اگر قرار باشد هر 3ماه يك بار در يك سالن نمايش اجرا شود و مداوم مدير عوض شود با تغيير مدير شرايط تالار نيز تغيير كند، هر چقدرهم سرمايه گذاري در بخش تبليغات خوب باشد بازهم پاسخگو نيست.

وي بااشاره به جنبه نوستالژي تالار مولوي براي دانشجويان و تئاتر دانشگاهي درپاسخ به اين سوأل كه آيا ممكن است تئاتر مولوي بر خلاف معمول امسال ميزبان جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران نباشد؟ خاطرنشان كرد: در صورتي كه مولوي ميزبان نمايشهاي ما نباشد با كمال تأسف و گله از مسوولان فرهنگي جهاد دانشگاهي ميهمان تئاتر شهر خواهيم شد.