نماینده سیرجان و بردسیر در خصوص افزایش قیمتهای مایحتاج عمومی تذکر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور طی نامه ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تذکرات بنده مربوط است اولا به وزیران کشور، جهاد کشاورزی، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی به واسطه اینکه بیش از سه ماه از خسارت وارده به کشاورزان مظلوم و زحمتکش شهرستان های سیرجان و بردسیر و سایر شهرستان های استان کرمان می گذرد اما تاکنون یک بار هم ستاد حوادث غیر مترقبه به این منظور به جلسه تشکیل نداد و هیئتی به منطقه اعزام نکرد.

حسن پور در ادامه این نامه می افزاید: در خواست می کنم هر چه سریعتر هیئت هایی به منطقه اعزام و با مردم خسارت دیده دیدار داشته باشند و راه حل مناسبی برای امرار معاش مردم حداقل تا سه سال آینده در نظر رفته شود.

در ادامه این نامه چنین آمده است: انتظار می رفت وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در مجلس به این امر مهم می پرداخت که متاسفانه اشاره ای هم به این موضوع نکرد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: درخواست بعدی بنده از هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی برای اعزام فوری هیئتی به منطقه حادثه دیده و ملاقات با مردم خسارت دیده است.

در انتهای این نامه آمده است: اما تذکر بعدی به وزرای اقتصادی دولت برای تشکیل جلسه فوری با بحث گرانی و چاره اندیشی برای جمع آوری نقدینگی در دست مردم و جلوگیری فوری از افزایش قیمت نان و مایحتاج روزانه مردم است.

