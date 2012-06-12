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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس/

نماینده سیرجان و بردسیر در خصوص افزایش قیمتهای مایحتاج عمومی تذکر داد

نماینده سیرجان و بردسیر در خصوص افزایش قیمتهای مایحتاج عمومی تذکر داد

سیرجان - خبرگزاری مهر: در پی افزایش قیمتها در استان کرمان نماینده مردم سیرجان و بردسیر طی نامه ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس خواستار چاره اندیشی در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور طی نامه ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تذکرات بنده مربوط است اولا به وزیران کشور، جهاد کشاورزی، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی به واسطه اینکه بیش از سه ماه از خسارت وارده به کشاورزان مظلوم و زحمتکش شهرستان های سیرجان و بردسیر و سایر شهرستان های استان کرمان می گذرد اما تاکنون یک بار هم ستاد حوادث غیر مترقبه به این منظور به جلسه تشکیل نداد و هیئتی به منطقه اعزام نکرد.

حسن پور در ادامه این نامه می افزاید: در خواست می کنم هر چه سریعتر هیئت هایی به منطقه اعزام و با مردم خسارت دیده دیدار داشته باشند و راه حل مناسبی برای امرار معاش مردم حداقل تا سه سال آینده در نظر رفته شود.

در ادامه این نامه چنین آمده است: انتظار می رفت وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در مجلس به این امر مهم می پرداخت که متاسفانه اشاره ای هم به این موضوع نکرد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: درخواست بعدی بنده از هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی برای اعزام فوری هیئتی به منطقه حادثه دیده و ملاقات با مردم خسارت دیده است.

در انتهای این نامه آمده است: اما تذکر بعدی به وزرای اقتصادی دولت برای تشکیل جلسه فوری با بحث گرانی و چاره اندیشی برای جمع آوری نقدینگی در دست مردم و جلوگیری فوری از افزایش قیمت نان و مایحتاج روزانه مردم است. 
 

کد مطلب 1624709

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