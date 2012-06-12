ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای عضو OIC

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته هماهنگی کشورهای OIC به بررسی وضعیت گردشگری کشورهای اسلامی، روند کار برگزاری جایزه مهر اصالت صنایع دستی، شرایط تسهیل صدور روادید میان کشورهای OIC می پردازد.

عبدالنور، مسئول دبیرخانه کنفرانس OIC در سومین کمیته هماهنگی اجرای چارچوب کاری برای توسعه و همکاری در زمینه گردشگری میان کشورهای OIC که روز سه شنبه در هتل لاله تهران آغاز به کار کرد، گفت: در جلسه دمشق هماهنگی شد تا برنامه کوتاه مدتی را برای چهارچوب کاری داشته باشیم جلسه دوم کمیته نیز در سال 2010 در آنتالیا برگزار شد و برنامه های کوتاه مدت را بازبینی کردیم.

وی گفت: باید به مردم کشورهای عضو OIC اطلاع رسانی کنیم که چه پتانسیل های گردشگری در کشورهای دیگر وجود دارد و در جذب گردشگر به کشورهای اسلامی تلاش کنیم.

عبدالنور بیان کرد: پرتالی برای جذب گردشگر توسط اتاق بازرگانی ایجاد شده که یازده کشور از جمله مصر، عربستان، ایران، ترکیه، مالزی، اندونزی، تونس، مراکش، امارات و سنگال عضو آن هستند و بقیه اعضا نیز در آینده مورد پوشش قرار می گیرند.

وی گفت: OIC موتوری را ایجاد کرده که در زمینه هتلها، خطوط هوایی و ... فعالیت می کند و امیدواریم کشورهای عضو از این تسهیلات استفاده کنند.

مسئول دبیرخانه کنفرانس گفت: قرار بود که بانک اطلاعاتی در زمینه آمارها و بهبود گردشگری کشورهای اسلامی داشته باشیم همچنین قرار شده که فستیوالهای فرهنگی در کشورهای عضو برگزار شود و در این ارتباط برنامه هایی زیادی آماده اجراست از جمله برنامه پایتخت های فرهنگی که از مناسبت های مرتبط حمایت می کند و می خواهد به این پایتخت ها توریست جذب کند.

وی گفت: OIC در نظر دارد تا کنفرانس دیگری را با حضور کمک کنندگان مالی برگزار کند در این ارتباط نیز قرار است تا با با فعالان اقتصاد گردشگری ارتباط برقرار شود.

وی گفت: باید سرمایه گذاری ها را از جانب بخش خصوصی و استانداردهای خدمات رسانی بیشتر کنیم و در این باره کمیته هماهنگی در ترکیه تشکیل شد و باید در این جلسه گزارش این هماهنگی ها ارائه شود.

صدور ویزای گردشگری آسان شده است

عبدالنور بیان کرد: صدور ویزای گردشگری برخی از کشورهای عضو OIC مانند بحرین بورکینافاسو، اندونزی، آذربایجان و نیجر آسان شده است.

وی گفت: مکانیزمی برای جایزه مهر اصالت صنایع دستی یونسکو به کشورهای عضو OIC فرستاده ایم تا ببینیم در این زمینه چه کاری می توان انجام داد.

لادن جعفری‌تهرانی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی نیز در این نشست گفت: دولتها باید بدانند تاثیر گردشگری بر روی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است و کشورهای عضو از ظرفیت های زیادی در این حوزه ها برخوردارند تا بتوانند گردشگر بیشتری را از سراسر جهان به خود جذب کنند و برای از میان بردن موانع دست به دست هم بدهند.

وی بیان کرد: باید یک رهیافت و استراتژی بین کشورهای عضو OIC داشته باشیم و وجهه خوبی از گردشگری این کشورها بسازیم.

تشکیل مرکز آموزش‌های تخصصی میراث فرهنگی و هنرهای سنتی OIC

از سوی دیگر نماینده معاونت میراث فرهنگی در سومین نشست کمیته‌ هماهنگی کشورهای OIC از تشکیل مرکز آموزش‌های تخصصی میراث فرهنگی و هنرهای سنتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

ساسان قاسمی افزود: علاوه بر این موضوع معاونت میراث فرهنگی کشور تعهد دیگری را در سال 2008 مبنی بر چاپ کتاب میراث فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی پذیرفت که در این رابطه نیز در جلسه امروز گزارشی را ارائه خواهیم کرد.

در این نشست که تا فردا 24 اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد، نمایندگانی از کشورهای ترکیه، سودان، سنگال، تونس، اتاق بازرگانی و تجارت اسلامی، مرکز اسلامی توسعه تجارت، مرکز پژوهش‌های تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی، مرکز آموزش و پژوهش‌های آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی و دبیرخانه OIC حضور دارند.