به گزارش خبرنگار مهر، نادر ایزدبین قبل از ظهر سه شنبه در دومین همایش رابطین آماری دستگاه های اجرایی که در تالار رز واقع در محمد شهر برگزار شد، با بیان اینکه داشتن آمار صحیح مبنای برنامه ریزی و مدیریت است، اظهار داشت: آمارها و پردازش های ثبتی یکی از مواردی است که استان البرز باید به آن توجه کند تا بتواند مدیریت شهری و برنامه ریزی خوبی داشته باشد.



وی ادامه داد: محمد شهر دومین شهر شهرستان کرج است و بعد از کرج محمد شهر با 100 هزار نفر بیشترین جمعیت را دارد ولی امروزه بسیاری از شهرستان های کشور با 20 هزار نفر جمعیت شهرستان شده اند.



محمد شهر حیات خلوت کرج شده است

رئیس شورای اسلامی محمد شهر گفت: محمد شهر در جنوب شهرستان کرج واقع شده است که علاوه بر رنج های کرج به صورت مضاعف تر رنج می برد و محمد شهر حیات خلوت کرج شده است.



ایزدبین گفت: هیچ تفاوت و فرقی بین محمد، ماهدشت و کمالشهر و دیگر مناطق استان البرز وجود ندارد بلکه هدف خدمت رسانی بهتر به شهروندان است.



وی با اشاره به اینکه محمد شهر در بخش کشاورزی و صنعت دارای پتانسیل و ظرفیت های بسیار زیاد است، اضافه کرد: نزدیکی به فرودگاه پیام، اتوبان تهران و کرج و خود کرج سبب شده تا محمد شهر از لحاظ جذب سرمایه گذاری و صنعت اهمیت پیدا کند.



زیر ساخت های مناسب در محمد شهر دیده نشده است



رئیس شورای اسلامی محمد شهر با بیان اینکه وجود باغ شهرهای مختلف در محمد شهر سبب شده تا این منطقه به مکانی توریستی تبدیل شود، افزود: متاسفانه زیر ساخت های مناسب در محمد شهر دیده نشده است.



ایزدبین گفت: فاضلاب شهری، آب، کمربندی و مترو محمد شهر نیازمند اعتبار و بودجه مناسب است.