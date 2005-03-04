خانه كوچك نمايش با اجراي آثار برگزيده جشنواره تئاتر داشگاهي افتتاح مي شود

وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر " مهر" افزود: در زمان بازبيني اين آثار متوجه شدم همه اين 30 اثر از نظر كيفي لياقت اجراي عمومي را دارند ، بنابراين به عنوان يكي از دوستداران تئاتر دانشجويي در برابر اجراي آنها احساس مسووليت كردم و تصميم گرفتم تا تمام آن ها ، به مدت سه روز قبل ويا بعد از جشنواره در كارگاههاي نمايشي خانه كوچك نمايش اجرا شوند و از ميان آنها برگزيدگان جهت اجراي عمومي در تالار خانه كوچك نمايش انتخاب مي شود.

دژاكام تصريح كرد: البته نمايش هايي كه براي حضور درهشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران انتخاب شوند، پس از اجرا در اين جشنواره در كارگاه هاي تالار خانه كوچك نمايش اجرا مي شوند.

مسوول گروه تئاتر دانشگاه آزاد تصريح كرد: اين برنامه از فروردين و ارديبهشت ماه سال جديد به مرحله اجرا در مي آيد. به طوري كه طي روزهاي شنبه ، يكشنبه و دوشنبه اين نمايشها مراحل تمرين خود را پشت سر مي گذارند سپس طي روزهاي سه شنبه، چهار شنبه و پنجشنبه در كارگاهها اجرا مي شوند تا از ميان آن ها بهترين ها براي برنامه ريزي خانه نمايش انتخاب شوند . اين نمايش ها تا زماني كه با استقبال تماشاگر مواجه باشند مي توانند در تالار خانه كوچك نمايش به روي صحنه باشند .

دژاكام درباره فروش بليت نمايشها اين تالار نيز تصريح كرد : بليت اجراهاي خانه كوچك نمايش فروخته مي شود اما قيمت مناسبي براي آن در نظر گرفته خواهد شد تا مخاطبان اصلي اين تالار كه بيشتر دانشجو هستند با مشكل مواجه نشود . البته طبيعتا بليت اين تالار براي دانشجويان دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد رايگان است .

وي همچنين درپاسخ به اين سوأل كه آيا ممكن است خانه كوچك نمايش ميزبان اجراهاي هشتمين جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران باشد يا خير ؟ تصريح كرد: اين سالن اكنون در حال تجهيز شدن است اما به دليل مسايل اداري معلوم نيست كه تجهيز شدن اين سالن تا چه زماني به طول انجامد بنابراين پس از تجهيز شدن وآوردن نيروي متخصص، بايد در اين باره نيز وارد مذاكره شويم.