نادر طریقت مستندساز با اعلام این خبر در خصوص کم وکیف ساخت این مستند سه بعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از ساخت فیلم مستند " درخشش" که درباره بازیگران مطرح تاریخ سینمای ایران از قبل از انقلاب تا پس از آن بود، تصمیم گرفتم مستند دیگری در همین راستا بسازم.

وی در ادامه افزود: این مستند سه بعدی بلند درباره تاریخچه بازیگری ، ستاره و ستاره سازی است که خوشبختانه مجوز ساخت این مستند را از وزارت ارشاد دریافت کرده ام و طبق برنامه ریزی انجام شده از هفته آینده فیلمبرداری این مستند سه بعدی آغاز می شود.

این کارگردان سینمای مستند در ادامه صحبت های خود در پاسخ به دلیل ساخت مستندی به شکل سه بعدی گفت: در هر تجربه ای که از سر می گذرانم بسیار علاقه دارم که دست با ابتکار و نوآوری هایی در ساختار فیلم داشته باشم . از همین رو با توجه به پیشرفت تکنولوژی در سینمای ایران تصمیم گرفتم نخستین کسی باشم که در تاریخ سینمای مستند ؛ فیلمی سه بعدی می سازم.

طریقت در ادامه با اشاره به ساختار این مستند سه بعدی گفت: من خودم به عنوان کارگردان اثر برای آغاز این کار درگیر مسائل تکنیکی شده ام و سعی ام بر این است که به بهترین شکل ممکن ابزاراستفاده درست از تکنولوژی در این مستند را به کار بگیرم. منتها تنها مشکل وجود فیلم های آرشیوی است که باید این فیلم ها را نیز به صورت سه بعدی تصویربرداری کنم .

وی در پایان با اشاره به مدت زمان فیلمبرداری این اثر سینمای مستند گفت: پیش بینی من برای آغاز و پایان مرحله فیلمبرداری سه ماه است و من، هم به عنوان محقق، هم به عنوان نویسنده و کارگردان در این پروژه حاضر هستم. امین و حدیث طریقت فرزندانم به همراه سید رضا آل احمدی و رهام سخاوت به عنوان دستیار کارگردان حضور دارند و امید زالی زاده مجری طرح هستند.