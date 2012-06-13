به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تورک که در پرونده کاری خود ریاست دادگاه انقلاب اهواز و اندیمشک معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز را دارد امروز به عنوان معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه سه ونک بر صندلی دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری تکیه زده است.

تورک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده های زمین خواری در پایتخت می گوید: در پرونده های زمین خواری اقدامات بسیار خوبی رخ داده و بسیاری از زمین خواران بزرگ در چنگال قانون گرفتار شدند ولی مشکل اصلی اجرای احکام و پیگیری از سوی نهادهای مسئول است.

وی گفت: اگر واقعا می خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهادها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمینهای خود را رها کرده اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.

وزارت مسکن کوتاهی می کند

معاون دادستان تهران اظهار داشت: در ماده 10 قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود. به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟

70 حکم زمین خواری صادر شده است

وی گفت: شما فقط بیائید مناطق کن و سرخه حصار و خجیر را مشاهده کنید که چه وضعیت بی سروسامانی دارد. همین الان در منطقه کن حدود 70 مورد دستور قضایی برای تخریب و بازپس گیری زمین داریم که می توانیم اجرایی کنیم. در ماههای گذشته هم چند دهیار و عضو شورای شهر در این مناطق را به دلیل صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت کردیم.

ردپای کارکنان دستگاههای مختلف در زمین خواری بزرگ پایتخت

وی از زمین خواری یک میلیون و دویست هزار مترمربعی در شهر تهران خبر داد و افزود: این پرونده حدود دو سال است به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان سال این پرونده بزرگ هم به نتیجه برسد. در پرونده ای دیگر شخصی جاعل زمینهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده و با تحقیقات مشخص شده سند اولیه جعلی بوده است در حالی که این فرد تاکنون بابت اجاره و اجرت المثل میلیاردها تومان از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی پول گرفته اند که در این پرونده متهمان زیادی از دستگاههای مختلف شناسایی شده اند.

15 زمین خوار زندانی شدند

معاون دادستان تهران اعلام کرد: به زودی احکام جدید در رابطه با زمین خواران بزرگ صادر می شود و تاکنون 15 زمین خوار بزرگ تهرانی زندانی شده اند.

هشدار معاون دادستان به شهروندان تهرانی

تورک به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می داند.

همچنین افرادی که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیمها و گروههای جعل اسناد می شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باندها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروهها در دستور کار دادسرای ناحیه 3 تهران قرار دارد.