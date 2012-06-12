به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جلد از مجموعه «قصه فرماندهان» با نام «قله فریاد» زندگینامه داستانی سردار شهید ذبیح‌الله عاصی‌زاده نوشته محمدعلی آقامیرزایی منتشر شد.

این اثر ویژه گروه سنی نوجوان است که به بیان خاطرات سردار شهید عاصی زاده فرمانده تیپ ۱۸ الغدیر یزد در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

این کتاب 10 روایت مختلف از کودکی تا شهادت عاصی‌زاده را در 10 فصل مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست این کتاب به صورت موجز و خلاصه اشاره‌ای به کل زندگی این شهید دارد و در فصل‌های بعدی سه روایت مختلف از تولد، کودکی و نوجوانی وی آورده شده است. از فصل پنجم به بعد نیز به حضور او در جبهه‌های جنگ اشاره شده و کتاب در نهایت با روایت نحوه شهادت وی به پایان می‌رسد.

شهید عاصی زاده در سال 1340 در خانواده‌ای متدین در شهرستان اردکان به دنیا آمد. وی با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و در سال 1360 عازم جبهه‌های جنگ شد. شهید ذبیح الله عاصی‌زاده سرانجام در سال 62 در حالی‌که فرماندهی تیپ 18 الغدیر یزد را به عهده داشت قبل از عملیات والفجر 4 بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در منطقه بانه شهید شد.

این کتاب در فصل‌های براده‌های خورشید، نور ائمه، خادم کوچک، ماجرای آن عکس، سگ دیده‌بان، مهر تایید، ناجی، پیشنای قله 290، گلدسته ضد انقلاب، خورشید در خون تنظیم شده است.



کتاب «قله فریاد» از تولیدات واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 86 صفحه، قطع رقعی و با قیمت 1500 تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.