برنامه های روز جانباز در شهرستانهای استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهرنژاد ظهر سه شنبه با تشریح این برنامه ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم ویژه روز جانباز آنگونه که شایسته جانبازان سرفراز است، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در روز ولادت بزرگ جانباز دشت کربلا حضرت عباس(ع) پیام تبریکی به صورت پیامک برای همه جانبازان ارسال می شود و همه جانبازان با هر درصدی در برنامه ریزی شهرستانها لحاظ می شوند.

این مسئول بیان کرد: برنامه ریزی در شهرستانها به گونه ای اعمال می شود که کل جانبازان از این مراسم بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: لوح تقدیری برای همه جانبازان هفتاد درصد تهیه و توسط رؤسای شهرستانها و به نمایندگی از اداره بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران در منازل آنها تقدیم می شود و همه جانبازان 50 درصد به بالا توسط شهرستانها تقدیر خواهند شد.

طاهرنژاد در خصوص با برنامه های هر شهرستان به طور مجزا یادآور شد: در شهرستان شهریار مراسم استانی برای جانبازان دو دست قطع و دو پا قطع و جانبازان دو چشم مجروح و قطع اندام فوقانی، در شهرستان دماوند برنامه ورزشی استانی کوهنوردی، در شهرستان ورامین نمایشگاه عکسهای جانبازان و فعالیتهای آنان و در شهرری مراسم جانبازان شهید و یا شیمیایی با درصد بالای استانی برگزار می شود.

وی از همه شهرستانهای تحت پوسشش خواست تا عملکرد خود را به معاونت پژوهش اداره کل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران ارسال و معاونت نیز نسبت به ارزیابی آنها اقدام کند.