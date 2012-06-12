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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

برنامه های روز جانباز در شهرستانهای استان تهران اعلام شد

برنامه های روز جانباز در شهرستانهای استان تهران اعلام شد

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران برنامه های روز جانباز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهرنژاد ظهر سه شنبه با تشریح این برنامه ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم ویژه روز جانباز آنگونه که شایسته جانبازان سرفراز است، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در روز ولادت بزرگ جانباز دشت کربلا حضرت عباس(ع) پیام تبریکی به صورت پیامک برای همه جانبازان ارسال می شود و همه جانبازان با هر درصدی در برنامه ریزی شهرستانها لحاظ می شوند.

این مسئول بیان کرد: برنامه ریزی در شهرستانها به گونه ای اعمال می شود که کل جانبازان از این مراسم بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: لوح تقدیری برای همه جانبازان هفتاد درصد تهیه و توسط رؤسای شهرستانها و به نمایندگی از اداره بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران در منازل آنها تقدیم می شود و همه جانبازان 50 درصد به بالا توسط شهرستانها تقدیر خواهند شد.

طاهرنژاد در خصوص با برنامه های هر شهرستان به طور مجزا یادآور شد: در شهرستان شهریار مراسم استانی برای جانبازان دو دست قطع و دو پا قطع و جانبازان دو چشم مجروح و قطع اندام فوقانی، در شهرستان دماوند برنامه ورزشی استانی کوهنوردی، در شهرستان ورامین نمایشگاه عکسهای جانبازان و فعالیتهای آنان و در شهرری مراسم جانبازان شهید و یا شیمیایی با درصد بالای استانی برگزار می شود.

وی از همه شهرستانهای تحت پوسشش خواست تا عملکرد خود را به معاونت پژوهش اداره کل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران ارسال و معاونت نیز نسبت به ارزیابی آنها اقدام کند.

کد مطلب 1624845

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