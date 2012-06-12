بازار آفریقا مستعد خرید کالاهای ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سالی سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در کشورمان ظهر سه شنبه در نسشت تخصصی با تجار و بازرگانان استان قزوین که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد شرایط را برای توسعه روابط با ایران مناسب دانست.



سالی در این نشست گفت: با اطلاعاتی که از استان قزوین بدست آورده ایم توانمندی این منطقه را بسیار خوب می دانیم و پایتخت بودن آن در گذشته ظرفیت های آن را بخوبی نشان می دهد.



وی افزود: برای تجار هر کشور پتانسیل و ظرفیت های بازارهای هدف بسیار مهم و تاثیرگذار است و توسعه روابط و معرفی توانمندی های بازرگانی می تواند زمینه ارتباط بیشتر افراد را فراهم کند.



سفیر آفریقای جنوبی در ایران تصریح کرد: آفریقا با عضویت در سازمان تجارت جهانی و گروه جی 20 با حضور 30 کشور موقعیت بسیار خوبی در جهان دارد و با داشتن بیش از 44 میلیون نفر جمعیت و دسترسی به 200 میلیون نفر جمعیت کشورهای اطراف قادر است بازار مصرف بسیار مناسبی را برای تجار فراهم کند.



وی افزود: آفریقا بزرگترین تولید کننده طلا، الماس، پلاتین و زغال سنگ و ماشی آلات معدنی دنیاست و در حال اولید قلع و فروکرومیت نیز هست و با قابلیتهای زیادی که دارد و حمایتهای دولت ایجاد اشتغال را در اولویتهای خود قرار داده است.



سالی اظهارداشت: فاصله طبقاتی و بیکاری از جمله مشکلات کشور است اما بدنبال توسعه روابط تجاری با کشورهایی هستیم که قابلیت زیادی دارند تا به تجارت ما کمک کنند.



وی بیان کرد: دولت آفریقای جنوبی به ایران و ایرانیان نگاه بسیار مثبتی دارد و بدلیل حمایتهای دولت شما از نهضتهای آزادی بخش ایران را دوست خود می دانیم و برای تقویت مناسبات انگیزه زیادی داریم.



تحریمها علیه ایران پایان می یابد



سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در ایران تصریح کرد: شاید یکی از مسائلی که در مناسبات تجاری ما با ایران تاثیرگذار است فشارهای آمریکاست زیرا تجارت در آفریقا در دست بخش خصوصی است و مالکیت بسیاری از بانکهای غیر دولتی هم در اختیار آمریکایی ها و انگلیسی هاست که اجرای قوانین بین المللی علیرغم خواست دولت مشکلاتی را در توسعه مناسبات ایجاد می کند.



سالی بیان کرد: آفریقای جنوبی ایران را دوست خود می داند و اگر تجار ایرانی در شرایط کنونی در انتقال ارز و امور بانکی با محدودیت هایی مواجه هستند به دلیل فشار غربی هاست و از کنترل دولت خارج است اما تحریمها دائمی نیست و سرانجام به پایان خواهد رسید و مشکلات حل می شود.



سرمایه گذاران قزوینی به آفریقا بیایند



سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در ایران گفت: به عنوان نماینده دولت آفریقا از تجار و سرمایه گذاران ایرانی و قزوینی دعوت می کنم برای تجارت به کشور آفریقا سفر کنند و بدانند بازار خوبی در انتظار آنهاست.



وی بیان کرد: معافیت گمرکی آفریقا با کشورهای اطراف که 200 میلیون نفر بازار دارد هر چند در خصوص کالاهای آفریقایی است اما ایرانیها نیز می توانند با ارائه فهرستی از کالاهای قابل ارائه در آفریقا به توسعه مناسبات بیندیشند.



سالی در خصوص تسهیلات دولت و تضمین تجارت در این کشور گفت: دولت کاملا از تجار خارجی حمایت می کند و با راه اندازی دادگاههای ویژه به اختلافات احتمالی رسیدگی و اصل سرمایه گذاریها نیز تضمین می شود.



وی گفت: تجار ایرانی نیازی به ثبت شرکت در آفریقای جنوبی ندارند بلکه با ثبت شرکت در کشورهای همسایه نیز می توانند فعالیتهای تجاری خود را انجام دهند.



تجارت تهاتری نیازمند آشنایی با کالاهای ایرانی است



سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص زمینه تجارت تهاتری اظهارداشت: این گونه معاملات در کشور ما سابقه دارد و چندین بار انجام شده و امکان این فعالیت وجود دارد اما باید ضمن تهیه فهرستی از کالاهای قابل تهاتر در میان دو کشور برای تحقق آن اقدام کرد.



در این نشست مقررشد شرکتهایی که توان و قابلیت صدور کالا به آفریقا را دارند استخراج و در اختیار سفیر قرار گیرد تا نسبت به برنامه ریزی بیشتر اقدام شود.

