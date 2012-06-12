میلاد زنیدپور به تیم سپاهان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، زنیدپور با حضور در باشگاه سپاهان با این تیم قرارداد امضا کرد و به جمع بازکینان تیم سپاهان پیوست.
این بازیکن با امضای قراردادی دوساله به تیم سپاهان پیوست.
زنیدپور امروز سه شنبه پیش قرارداد خود را در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرد.
اصفهان - خبرگزاری مهر: میلاد زنیدپور هافبک فصل گذشته تیم داماش گیلان به تیم فوتبال سپاهان پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، زنیدپور با حضور در باشگاه سپاهان با این تیم قرارداد امضا کرد و به جمع بازکینان تیم سپاهان پیوست.
این بازیکن با امضای قراردادی دوساله به تیم سپاهان پیوست.
زنیدپور امروز سه شنبه پیش قرارداد خود را در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرد.
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