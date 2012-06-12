میلاد زنیدپور به تیم سپاهان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، زنیدپور با حضور در باشگاه سپاهان با این تیم قرارداد امضا کرد و به جمع بازکینان تیم سپاهان پیوست.

این بازیکن با امضای قراردادی دوساله به تیم سپاهان پیوست.

زنیدپور امروز سه شنبه پیش قرارداد خود را در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرد.