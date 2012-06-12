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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

با قراردادی دو ساله/

میلاد زنیدپور به تیم سپاهان پیوست

میلاد زنیدپور به تیم سپاهان پیوست

اصفهان - خبرگزاری مهر: میلاد زنیدپور هافبک فصل گذشته تیم داماش گیلان به تیم فوتبال سپاهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، زنیدپور با حضور در باشگاه سپاهان با این تیم قرارداد امضا کرد و به جمع بازکینان تیم سپاهان پیوست.

این بازیکن با امضای قراردادی دوساله به تیم سپاهان پیوست.

زنیدپور امروز سه شنبه پیش قرارداد خود را در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرد.

کد مطلب 1624883

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