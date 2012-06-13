دلایل دریافت خودسرانه هزینه های درمان

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر به دلایل متغییر بودن هزینه های درمانی در بیمارستانهای خصوصی اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت برای تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی که از سال 90 آغاز شده است، عملا هرج و مرج در این بخش ایجاد شد.

وی، مهمترین علت بروز نابسامانی در تعرفه های پزشکی سال 90 را عدم برخورد درست دولت با واقعیتها عنوان کرد و افزود: متاسفانه دولت از موضع قدرت تعرفه های غیرواقعی را ابلاغ کرد. طبیعی است در این شرایط یک تعداد از پزشکان و بیمارستانها تسلیم مصوبات دستوری نمی شوند.

صداقت ادامه داد: وقتی تعرفه ها ضابطه مند نباشد طبیعی است که مسائلی مثل زیرمیزی و... اتفاق می افتد.

رئیس سابق انجمن رادیولوژی ایران با اعلام اینکه در سالهای گذشته که سازمان نظام پزشکی تعرفه های بخش خصوصی را تعیین می کرد کمتر با چنین مسائلی روبرو بودیم، افزود: در حال حاضر وضعیت روز به روز بیشتر تشدید می شود چون افزایش تعرفه ها ناچیز بوده و در بعضی از رشته های پزشکی مثل رادیولوژی و آزمایشگاهها هیچ افزایش تعرفه های نداشتیم.

وی با اشاره به گذشت 3 ماه از سال و اعلام نشدن تعرفه های پزشکی، تاکید کرد: امسال هم که هنوز هیچ مصوبه ای از دولت بیرون نیامده و اگر هم بیاید مورد قبول نیست.

صداقت، دلیل غیرقابل قول بودن تعرفه های پزشکی سال 91 را عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت عنوان کرد و افزود: تعرفه هایی که هم اکنون در شورای عالی بیمه تصویب می شود، به دلیل اینکه اعضای این شورا متشکل از بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد است، خودشان خریدار خدمت هستند در نتیجه به جیب خودشان نگاه می کنند و سعی دارند با توجه به بودجه ای که دارند، تعرفه ها را تعیین کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با تاکید بر اینکه روز به روز پدیده عدم تجانس در دریافتهای بیمارستانها و پرداختهای بیماران بیشتر می شود، گفت: قاعده کار به این شکل است که بیمارستانهای ممتاز و درجه نباید تفاوتی در دریافت هزینه ها داشته باشند.

صداقت افزود: تنها راهکار برون رفت از وضعیت موجود این است که دولت و مجلس شورای اسلامی به سمت کسانی برگردند که کارشناس امر هستند تا آرامش تعرفه ای را بتوان ایجاد کرد. زیرا هرچقدر از وضعیت مطلوب دور شویم، دودش به چشم مردم می رود.