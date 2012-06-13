فروش غیرقانونی تجهیزات دفاع شخصی در اینترنت/ شناسایی شرکتهای متخلف

سرهنگ ناصر سیفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها مرجع فروش تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه اشک آور برعهده مرکز انتظام پلیس پیشگیری است که مجوزهای لازم را صادر می کند. افراد باید تنها با داشتن مجوز اقدام به تهیه افشانه های مجاز کنند. برخی از شوکرهای وارداتی با ولتاژ 1800 وات وارد کشور می شود که می تواند موجب مرگ فرد شود. ضمن اینکه افشانه های اشک آور خارجی نیز بیشتر برای حیوانات وحشی به کار می رود که در صورت استفاده می تواند به پوست و بینایی آسیب جدی وارد کند.

وی ادامه داد: به تازگی شرکتهایی نیز همانند ناجی فتح مرصاد، حافظین قائم موعود، رعد آفرینان شهر، ایمن سراج فرهنگ، ناجی گستر جم و بهپویان پوشش پارسیان با فعالیت غیر قانونی در اینترنت اقدام به فروش تجهیزات دفاع شخصی می کنند. این شرکتها با صدور مجوزهای تقلبی اقدام به فروش اینترنتی می کنند و مدعی هستند با این کارتها می توان در محدوده طرح ترافیک نیز تردد کرد که این اقدام فریب هموطنان است.

به گفته رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری برخورد با شرکت های غیرمجاز ادامه دارد و در صورت شناسایی مجدد با این افراد و گردانندگان شرکتهای سودجو برخورد می شود.

