750 تا 800 صندوق راي براي انتخابات رياست جمهوري در مشهد پيش بيني شده است

سيدجوان حسيني در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار مهر در مشهد، با بيان اينكه در فاز اول و در راستاي ايجاد مشاركت حداكثري گروههاي مختلف اجتماعي اعم از زنان، كارگران، جوانان و همچنين احزاب و گروههاي سياسي جلساتي را برگزار كرده ايم، اظهار داشت: با توجه به اينكه گروههاي سياسي هنوز در حال رايزني مي باشند و به افراد مشخصي نرسيده اند، فضاي انتخاباتي در حالت ابهام مي باشد.

وي ادامه داد: اما با توجه به ابهام موجود، جو انتخاباتي رفته رفته و به آرامي جامعه را فرا مي گيرد.

حسيني با بيان اينكه براي انتخابات نهم رياست جمهوري تعداد 750 تا 800 صندوق راي در مشهد پيش بيني شده است، اظهار داشت: براساس تقسيم بندي قبلي براي انتخابات، 12حوزه ثابت و يك حوزه سيار خواهيم داشت و ميزان صندوقهاي راي موجود در هر حوزه با توجه به جمعيت و پراكندگي جمعيت در آن منطقه خواهد بود.

وي در خاتمه از آمادگي كامل فرمانداري شهرستان مشهد براي فعاليت براساس برنامه زمانبدي شده انتخابات خبر داد.